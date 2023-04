Muore dopo avere salvato due ragazzini in mare, ritrovato dai sommozzatori di Reggio

SIRACUSA – E’ riuscito a mettere in salvo due ragazzini che erano in difficoltà mentre facevano il bagno al mare ma lui non è riuscito a tornare a riva ed è morto. Il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria che lo cercavano da sabato dopo che l’uomo risultava disperso nello specchio di mare tra Siracusa e Avola.

Bugliarello aveva visto in difficoltà due ragazzini, entrambi minorenni, che approfittando della giornata primaverile avevano deciso di fare un bagno nei pressi del ponte di Cassibile. I due ad un certo punto non riuscivano a tornare a riva e il 35enne, assistendo alla scena, ha deciso di aiutarli. Ha legato due teli e li ha gettato in acqua usandoli come una corda. Ma sfortunatamente è scivolato e non è più riuscito a risalire.

Per tutta la giornata di ieri sono andate avanti le attività di ricerca con il coordinamento della Capitaneria di Porto. Il cadavere del giovane è stato poi recuperato in prossimità di un costone roccioso, a chilometri di distanza da dove si era verificato l’incidente. Bugliarello era originario di Floridia, aveva frequentato l’Istituto tecnico Fermi a Siracusa ed era un amante dei viaggi che immortalava sulla sua pagina Facebook da Mykonos a Pukhet. Molti gli amici e conoscenti che gli rendono omaggio sui social chiamandolo ‘eroe‘ e apprezzando il suo coraggio e altruismo. Sulla sua morte la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.