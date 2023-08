Multato per aver segnalato con i fari la presenza di un autovelox. «Non è vero, li porto in tribunale»

PADOVA – Avrebbe segnalato alle auto che procedevano nella direzione opposta la presenza di una pattuglia della polizia locale con autovelox. Lo avrebbe fatto azionando i fari e per questo è stato multato. Una vicenda che vede protagonista un cittadino di Padova che per tutta risposta ha già annunciato battaglia legale. Il fatto è accaduto a inizio agosto e il giovane automobilista padovano è finito al centro di una vera e propria controversia con la Polizia Locale dopo aver ricevuto la multa. Il giovane multato mentre si trovava fermo ad un semaforo

Secondo il verbale avrebbe ‘fatto segnali luminosi agli automobilisti’ che si avvicinavano dalla direzione opposta, avvisandoli dell’auto della polizia on autovelox posizionata poco dopo. A raccontare la vicenda lo stesso giovane “Quanto mi è accaduto ha dell’incredibile. Mi hanno fermato e mi hanno chiesto libretto e patente all’altezza del ponte di via Goito, dove c’è anche il passaggio pedonale regolato da un semaforo. Io pensavo di essere stato fermato perché avevo superato i limiti di velocità. Invece, dopo le solite formalità, durante le quali tutti i vigili presenti si sono comportati bene – eccetto uno – mi hanno contestato una multa di 29 euro, poi salita a 40, perché avrei fatto i fari agli automobilisti che arrivavano dalla direzione opposta avvisandoli della presenza della pattuglia dei vigili con l’ autovelox. Da parte mia subito ho risposto che l’accusa non era vera”.

“D’altronde hanno accusato di aver commesso il mio stesso reato anche un automobilista che era dietro di me. Durante tutto il tempo che sono rimasto con i vigili li ho anche redarguiti dal momento che con la loro auto e anche con la mia, stavamo sulla pista ciclabile e quindi stavamo intralciando il traffico ed avremmo potuto anche causare un incidente. Non ho firmato il verbale ed è iniziata la mia battaglia per vederci chiaro in questa incredibile vicenda. Sono andato prima nell’ufficio della polizia locale che si trova in via Guasti alla Guizza e poi anche al comando centrale per cercare di parlare con il comandante Lorenzo Fontolan. Sono passati già 11 giorni, ma sia dalla polizia locale che dal Comune non ho ancora avuto nessun tipo di risposta. Ma io non mi fermerò. A costo di andare in tribunale”