Moto contro pullman: 23enne di Corigliano Rossano muore in un incidente nelle Marche

COLLI AL METAURO (PU) – Il violento incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la Flaminia, nel comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino. Giorgio Imperiale, 23 anni, originario di Corigliano Rossano ma residente a Sant’Ippolito, era a bordo della sua moto, una Honda 250, quando per cause in corso di accertamento si scontrato un pullman Ami di linea che proveniva in senso contrario e procedeva in direzione Fano.

Un impatto violentissimo. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e l’elisoccorso, e i tentativi di rianimarlo, per il 23enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica è in fase di accertamento e i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale.