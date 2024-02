Morta Maria Fida Moro, figlia dello storico leader DC rapito e ucciso dalle BR

ROMA – E’ morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un’altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio”. Così in Aula del Senato il presidente Ignazio la Russa annuncia la scomparsa – a 77 anni – della figlia del leader Dc Aldo Moro.

Primogenita dell’ex presidente del Consiglio Aldo Moro, ucciso dalle Brigare rosse il 9 maggio 1978, era stata senatrice per una legislatura, nel 1987, quando era arrivata a Palazzo Madama con la Democrazia cristiana. Passata poi a Rifondazione comunista come indipendente, nel 1990, aveva partecipato successivamente alla costituzione di Alleanza Nazionale. Nel 2016 si era candidata al Comune di Roma come capolista di Più Roma-Democratici e popolari, a sostegno di Roberto Giachetti. “Sono profondamente addolorato. Negli ultimi anni ho avuto l’onore di conoscerla meglio e non ho potuto che apprezzarne le qualità umane, la sua generosità la sua affabilità. Con Maria Fida abbiamo girato in lungo e in largo l’Italia e agli incontri aveva sempre parole di forte incoraggiamento ai giovani, li sollecitava a credere in loro stessi ed a impegnarsi per la creazione di una società più giusta più umana”: così il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa. “A Luca, suo figlio, che spesso l’accompagnava agli incontri e che ha potuto toccare con mano l’affetto e la stima di quei giovani, esprimo un sentito e profondo cordoglio mio e di tutta la comunità dell’Udc”, conclude Cesa.