Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio: la corona va per la prima volta alla Basilicata

- Advertisement -

PORTO SAN GIORGIO – La più bella d’Italia è Katia Buchicchio, 18 anni, lucana di Anzi, in provincia di Potenza. Con la sua grazia autentica, un dolce sorriso e un forte legame con le tradizioni, ha conquistato giuria e pubblico diventando Miss Italia 2025. È la prima volta che la fascia va alla Basilicata, un traguardo storico per la regione. L’incoronazione è avvenuta sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, davanti a una platea sold out. A consegnare la corona, la patron Patrizia Mirigliani e la presidente della giuria, Francesca Pascale. La fascia, alla precedente edizione, se l’era aggiudicata la 24enne Ofelia Passaponti di Siena.

Katia Buchicchio

Alta 1.75, Katia è iscritta al primo anno di Odontoiatria e nel tempo libero si dedica al ricamo e al cucito, passioni tramandate da nonne e zie. A supportarla in ogni tappa del concorso, il padre Antonio, a cui ha dedicato la vittoria. “Voglio continuare a studiare e tenere alto il nome della mia regione“, ha dichiarato emozionata. A completare il clima di festa, gli abbracci della mamma Rosanna, del papà Antonio e della sorella Lucrezia.

Sul podio, accanto a lei, anche Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Asia Campanelli (Miss Marche). Soddisfatta Patrizia Mirigliani: “È una vittoria di tutti, sono felice per la Basilicata che non aveva mai vinto prima. Un bellissimo ritorno in tv”. La serata, condotta da Nunzia De Girolamo, ha visto la partecipazione di artisti come Guè, Rkomi, Shablo, Tormento, e Senhit, con le coreografie curate da Rita Pivano. A impreziosire lo spettacolo anche i ballerini di “Ballando con le Stelle”, Samuel Peron e Veera Kinnunen. Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha espresso soddisfazione per l’evento: “Un grande lavoro di squadra, premiato dal tutto esaurito”.