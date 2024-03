Meta down, problemi agli account di Facebook e Instagram “Impossibile accedere”. Attacco hacker?

COSENZA – Meta down in Italia. In queste ore milioni di utenti di Meta in Italia non riescono ad accedere ai loro account. Chiunque prova ad autenticarsi al proprio account Facebook o Instagram non ci riesce, sia dal cellulare che dal desktop, riscontrando problemi di feed e di autenticazione. Questi malfunzionamenti non solo stanno compromettendo l’accesso privato degli account degli utenti, ma stanno influenzando anche l’utilizzo delle piattaforme a fini commerciali. Impossibile accedere anche reinserendo nuovamente il proprio username e la password. Chi la digita, anche in modo corretto, vede comparire la seguente risposta “La password che hai inserito non è corretta”. Diverse le richieste degli utenti sui motori di ricerca che stanno cercando di capire cosa sia successo ai social network più utilizzati in Italia. Al momento anche le business suite di Meta è down.

Meta Down: problemi sia su Facebook che su Instagram

Il malfunzionamento dei canali social Meta, compresi Facebook e Instagram, è iniziato intorno alle 16:00 di questo pomeriggio. È fondamentale che l’azienda affronti subito queste problematiche in modo tempestivo ed efficace, garantendo la risoluzione dei problemi agli utenti su tutte le piattaforme. Non è dato sapere al momento se si tratta di un attacco hacker o un malfunzionamento dei server. La questione della sicurezza e la violazioni della privacy, per gli utenti rappresenta un’altra preoccupazione significativa.

Per ora WhatsApp funziona

Anche Threads, l’altro social di Meta è al momento down, mentre nessun problema viene riscontrato su WhatsApp che continua a funzionare correttamente.