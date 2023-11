Medico cosentino morì in un incidente: parte una raccolta fondi in sua memoria

COSENZA – Antonio Vilardi, un medico originario di Bisignano, morì tragicamente in un incidente stradale ad Imola il 16 settembre scorso. L’uomo, in sella alla sua moto, fu investito da una Mazda guidata da un 24enne, che procedeva nello stesso senso di marcia, in direzione del centro cittadino, e trascinato per circa 200 metri. La famiglia, in sua memoria, ha deciso di compiere un grande gesto di solidarietà, creando una raccolta fondi per l’acquisto di apparecchiature sanitarie presso l’Ausl Di Imola.

“Come tutti ricordate lo scorso 16 settembre ci ha lasciati tragicamente il dottore Antonio Vilardi, originario di Bisignano (CS), dopo essere stato tamponato e trascinato dall’auto di un ragazzo imolese positivo all’alcoltest. Grande professionista, uomo dai grandi valori umani e morali. Con il suo carattere, – scrive la famiglia in una nota stampa – la sua gentilezza e signorilità si è sempre distinto e fatto voler bene da tutti. Ora da parte della famiglia e in particolare da parte del figlio Sandro un bambino di 8 anni parte un appello sempre rivolto alla solidarietà: una raccolta fondi per l’acquisto di apparecchiature sanitarie di cui sarà data pubblica comunicazione presso l’Ausl Di Imola presso la quale il dottore svolgeva la professione di Ortopedico. Per chi volesse partecipare le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico all’iban dell’Ausl di Imola IT12Z0306921011100000046073 con causale “in ricordo del Dottore Vilardi” La famiglia ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno a questa iniziativa”.