Maxi concorso Carabinieri 2025: 4.918 posti per il reclutamento. Bando – domande – requisiti

COSENZA – Arriva il maxi concorso Carabinieri 2025 aperto a civili e militari. Si tratta di un concorso pubblico, per esami e titoli, che prevede il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri con posti riservati a VFP1, VFP4, civili e candidati con doppia lingua della Provincia autonoma di Bolzano.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 7 luglio 2025. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito www.carabinieri.it (area concorsi). La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo delle credenziali SPID.

Maxi concorso Carabinieri 2025: tutti i posti a concorso

– 3.421, riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010;

– 1.465, riservati ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010;

– 32 (di cui n. 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e n. 10 tratti dai civili in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2) riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e successive modificazioni, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (BZ).

Requisiti di partecipazione

Al concorso Carabinieri 2025 posso partecipare i cittadini italiani che, in possesso dei seguenti requisiti:

– Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi con età non superiore a venticinque anni compiuti; tale riserva, ai sensi dell’articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010, non opera nei confronti dei volontari in rafferma biennale e volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio, con età non superiore a venticinque anni compiuti.



– Possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, fermo restando la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età. Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque anni.

– Essere in possesso del diploma

– Godere dei diritti civili e politici

– Non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

– Non vi siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;

– Che abbiano tenuto condotta incensurabile. Per tutti gli altri requisiti consultare il Bando

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel Portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti i campi seguendo i passaggi indicati tra cui l’indicazione due indirizzi e-mail validi (posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di presentazione;

e posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato da/su cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale e caricare una fototessera in formato digitale.

Il candidato, dovrà dichiarare i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) con il codice fiscale, il proprio stato civile, la residenza, il codice di avviamento postale e il numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Ancora, il titolo di studio posseduto, il possesso della cittadinanza italiana, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Per tutte le altre info consultare il Bando

Svolgimento del concorso

È prevista una prova scritta di selezione (le cui modalità e indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it), una prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli.

Il punteggio conseguito all’esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi e determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna delle riserve dei posti a concorso per individuare i candidati da ammettere a sostenere la prova di efficienza fisica in numero pari:

‒ a quello della riserva dei posti a concorso

‒ ai primi 12.000 candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso

‒ ai primi 220 candidati (tratti dai volontari in servizio ed in congedo) della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso

‒ ai primi 100 candidati (tratti dai civili) della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente posizionato. Ai fini della copertura dei posti a concorso l’Amministrazione, anche oltre i limiti indicati nella presente lettera a), ha facoltà di convocare complessivamente fino a 19.162 candidati, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.