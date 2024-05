COSENZA – Arriva il Concorso Carabinieri 2024. L’Arma ha indetto un nuovo maxi concorso pubblico, per esami e titoli, che prevede il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale nel ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. QUI IL BANDO con tutte le informazioni. Le domande di partecipazione scadono il 26 Giugno 2024.

Concorso Carabinieri 2024: la ripartizione dei posti

I posti a concorso sono così ripartiti:

1) 2.675 posti riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2; volontari in ferma prefissata iniziale in servizio, di età non superiore a venticinque anni compiuti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.

2) 1.145 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età.

3) 32 posti (di cui n. 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e n. 10 tratti dai civili in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. È inoltre stabilito in 154 il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione nella specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Requisiti di partecipazione (Volontari in Ferma Prefissata):

Possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso dei seguenti requisiti: volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) in servizio da almeno quattro mesi con età non

superiore a venticinque anni, volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno quattro mesi con età non superiore a ventotto anni, volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni. Requisiti di partecipazione (Civili) Possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno

di età. Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque anni. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che: godano dei diritti civili e politici, abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, se militari già in servizio, ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti (civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), abbiano conseguito o siano in grado conseguire, nell’anno scolastico 2023/2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza. Concorso Carabinieri 2024; domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel Portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo 3 (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal candidato. La domanda va presentata attraverso tale portale. Per tutte le altre informazioni fare sempre riferimento al BANDO di concorso.