Mario Occhiuto e Nicola Irto eletti nella commissione bicamerale contro le ‘Ecomafie’

ROMA – I senatori Nicola Irto (Pd) e Mario Occhiuto (Forza Italia) sono gli unici parlamentari calabresi a fare parte della commissione “Ecomafie”, la commissione bicamerale di “inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari”. A guidarla è stato eletto Jacopo Morrone, deputato della Lega.

«Come componente di questo organo parlamentare voluto anzitutto dal Partito Democratico – ha scritto in un post su Facebook il senatore dem Nicola Irto – sento il peso e il dovere dell’impegno coraggioso, soprattutto per le nuove generazioni. Esistono territori che ancora pagano un prezzo altissimo a causa delle ecomafie, degli smaltimenti illeciti e spesso occulti. Dobbiamo individuare gli strumenti normativi più adeguati per sconfiggere la criminalità dei rifiuti, che ha già prodotto danni enormi all’ambiente e alla salute delle persone».