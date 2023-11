Mamma e figlio si uccidono. Prima tagliano con le forbici 20.000 euro per non lasciarli ai parenti

TEOLO (PD) – Una notizia tragica per un’anziana e il figlio trovati senza vita a Teolo, in provincia di Padova. Le vittime Rosa Dalla Valle, 87 anni, e Paolo Rampon, di 60, abitavano in una villetta bifamiliare. Secondo i primi accertamenti, i due sarebbero deceduti a seguito delle esalazioni uscite da una stufa a legna. I vigili del fuoco sono intervenuti In Via Rialto per una segnalazione di odore di gas e fumo all’interno di una bifamiliare. Entranti in casa hanno trovato morti l’anziana donna e il figlio.

Ma dopo le prime indagini è emerso che non si sarebbe stato di un tragico incidente, ma di un gesto volontario. I due, oltre ad aver tappato tutti gli spazi delle porte e gli infissi per non far passare l’aria, avrebbero fatto a pezzi con le forbici 20mila euro per non lasciarli ai parenti. Come riporta il Corriere del Veneto, non avevano più contatti con i loro parenti. E proprio alla luce di questi rapporti deteriorati in famiglia, secondo gli investigatori, andrebbe letto il gesto di ripicca fatto dalla coppia: fare a pezzi con le forbici una somma di circa 20mila, banconote tagliate e rese così inutilizzabili. Una piccola vendetta per non regalare i loro risparmi al resto della famiglia.

La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Abano Terme, aveva rinvenuto all’interno i corpi privi di vita. I due si trovavano al piano terra della bifamiliare di famiglia e tutti gli infissi erano stati sigillati con cura. In un primo momento, si era pensato a una fuga di gas o a un malfunzionamento della caldaia ed era scattato l’allarme ma i tecnici della società, che gestisce la fornitura, hanno escluso qualsiasi anomalia. Ha quindi preso sempre più corpo l’ipotesi del suicidio, un gesto estremo della donna anziana e del figlio, che viveva con lei. La procura ha escluso la presenza di altre persone in casa. I due volontariamente sono rimasti vittime di intossicazione da monossido.