Lotto: super vincita! Gioca 2 euro e centra una cinquina da oltre 613.000 euro

COSENZA – Grazie ad una puntata al Lotto di appena 2 euro, un fortunatissimo giocatore di Faenza, in provincia di Ravenna, ha centrato una straordinaria cinquina. È successo nell’estrazione di ieri sera, quando, puntando sui numeri 8-11-13-25-38 sulla ruota di Napoli, il giocatore emiliano ha visto uscire tutti e cinque gli estratti. Un successo che gli ha fruttato la vincita complessiva di 1 cinquina, 5 quaterne, 10 terni e 10 ambi, per un premio di ben 613.725 euro. La vincita è stata centrata nella ricevitoria di Via Ravegnana e si tratta del premio più alto vinto quest’anno. Dietro a questo successo si piazzano i due premi da oltre 323.000 euro ciascuno centrati il 24 gennaio scorso ad Avellino. Ma non è finita qui! Sempre nella stessa ricevitoria, è stata centrata un’altra cinquina, con gli stessi numeri ma puntando 5 euro su tutte le ruote, che ha fruttato 65.125 euro. Riporta l’Agenzia Agimeg.

Molto particolare il fatto che i numeri usciti sulla ruota partenopea sono stati protagonisti di ben 9 delle dieci vincite più alte dell’ultimo concorso. Oltre ai due super premi, i numeri 11-13-25-38 puntati su Napoli hanno fatto vincere una quaterna da 50.596 euro a Reggio Calabria. Vinti anche 26.250 euro a Valledoria (SS), 25.625 euro a Maida (CZ), 23.750 euro a Marigliano (NA), 18.500 euro a Bellizzi (SA), 15.075 euro a Roccarainola (NA) e 14.000 euro a Carpaneto Piacentino (PC).