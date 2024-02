Loredana Bertè in gara a ‘Una voce per San Marino’: chi vincerà potrà volare all’Eurovision

ROMA – Loredana Berté parteciperà alla terza edizione di “Una voce per San Marino”. La cantante calabrese, reduce dal successo di Sanremo (dopo aver vinto il premio della critica Mia Martini), sarà tra i big finalisti della kermesse. Chi vincerà potrà accedere, per la Repubblica di San Marino, all’Eurovision song contest in programma dal 7 all’11 maggio a Malmoe, in Svezia.

Tra gli altri big finalisti anche i Jalisse, Marcella Bella, Pago, La Rua, Wlady-Corona-Ice Mc e dj Dad, e dall’Inghilterra Aaron Sibley e Aimie Atkinson. Ospite d’onore sarà Riccardo Cocciante, ma torneranno anche Albano e Mogol. L’evento, organizzato da San Marino RTV e Media Evolution e trasmesso in diretta nazionale, vedrà otto artisti emergenti e otto Big gareggiare tra loro.A presentare l’evento Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Il vincitore verrà annunciato nella finale che si terrà sabato 24 febbraio alle 20.30 al Teatro Nuovo Dogana.

Bertè: “Votatemi, vorrei andare all’Eurovision”

Durante Sanremo, la cantante originaria di Bagnara, nel reggino, fece un appello ai giornalisti presenti nella Sala Stampa; “Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita”. Detto, fatto: gli organizzatori di ‘Una Voce per San Marino’ hanno colto la palla al balzo, contattando la Bertè “speranzosi di un suo sì”, spiegano.