Long Covid, lo studio: sistema immunitario tra cause di nebbia cerebrale e mal di testa

ROMA – Dietro ad alcuni sintomi neurologici del Long Covid potrebbe esserci un mal funzionamento del sistema immunitario. Lo sostiene un gruppo di ricercatori dei National Institutes of Health, agenzia del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, in uno studio compiuto su 12 persone con sintomi neurologici persistenti dopo un’iniziale infezione da Covid. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Neurology. Lo studio potrebbe aiutare i ricercatori a caratterizzare meglio la sindrome post-infezione e a esplorare possibili strategie terapeutiche, come l’immunoterapia.

La ricerca

Gli studiosi hanno usato un metodo chiamato “fenotipizzazione profonda” per esaminare da vicino le caratteristiche cliniche e biologiche dei 12 pazienti che presentavano sintomi neurologici disabilitanti di lunga durata dopo l’infezione acuta. I partecipanti sono stati sottoposti a test completi tramite esami clinici, questionari, imaging cerebrale avanzato, esami del sangue e del liquido cerebrospinale e test di funzionalità autonomica. I risultati hanno mostrato che i pazienti avevano livelli bassi di cellule T CD4+ e CD8+, le cellule immunitarie coinvolte nel coordinamento della risposta del sistema immunitario ai virus. I ricercatori hanno anche riscontrato altre anomalie immunitarie la cui “persistenza suggerisce la possibilità di un’infezione costante o di una risposta immunitaria ‘aberrante’ all’infezione”, ha spiegato Avindra Nath del National Institute of Neurological Disorders and Stroke del NIH di Bethesda, tra gli autori della ricerca.

Sintomi del Long Covid

Il Long Covid è caratterizzato da un’ampia serie di sintomi che persistono o insorgono dopo più di 4 settimane dall’infezione acuta. Tra i più comuni ci sono ‘nebbia cerebrale’, mal di testa, disturbi del sonno, problemi di attenzione e concentrazione, disturbi della memoria, fatica cronica, stanchezza, debolezza, dolori muscolari e articolari, mancanza di appetito. I sintomi specifici si manifestano in particolare a livello respiratorio, cardiovascolare, neurologico, gastrointestinale e psicologico. L’affaticamento e la “nebbia cerebrale” sono tra i disturbi più comuni e debilitanti e potrebbero derivare anche da una disfunzione del sistema nervoso.