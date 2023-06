Lite per una mancata precedenza sfocia in tragedia. Pugile colpisce 39enne: è in coma

CASTELFRANCO VENETO (TV) – Una mancata precedenza tra due automobilisti fa scoppiare una lite a bordo strada che si trasforma in tragedia. Ad avere la peggio un 39enne di origini kosovare colpito in volto da un violentissimo pugno. L’uomo è in coma ricoverato in rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso mentre l’aggressore, un 23enne che frequenta una palestra di pugilato, dopo essersi dileguato è stato identificato in un secondo momento e denunciato.

È accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via Pagnana a Castelfranco Veneto. Sull’aggressione e per ricostruire quanto accaduto indagano i carabinieri di Castelfranco Veneto che avrebbero acquisito alcune immagini di videosorveglianza. Nelle ultime ore è stata cristallizzata la dichiarazione della fidanzata del 39enne, unica testimone di quanto accaduto che ha chiamato i soccorsi. A provocare la lite sarebbe stata una mancata precedenza da parte del 39enne all’auto guidata dal giovane. I due, scesi dalle loro auto avrebbero iniziato a discutere fino all’epilogo con il violentissimo cazzotto che ha fatto stramazzare al suolo il 39enne che ha anche sbattuti la testa.

La posizione del giovane sarà al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, cui lo stesso è stato deferito, in stato di libertà, per il reato di lesioni. Nel frattempo il cittadino kosovaro di 39 anni rimasto gravemente ferito, dopo essere stato intubato e portato in ospedale con l’elisoccorso ha subito un delicato intervento chirurgico.