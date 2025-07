Lieto fine: ritrovato Allen, il bambino di 5 anni scomparso venerdì. È vivo e sta bene

- Advertisement -

GENOVA- È stato ritrovato vivo Allen, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia in Liguria. Il bimbo sta bene ed è stato portato a braccia dai soccorritori, accolto dall’applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte in attesa di notizie.

In molti si sono commossi alla notizia del ritrovamento e delle buone condizioni di salute del bambino, che sarebbe stato ritrovato su una collina alle spalle di Latte. Pianto liberatorio anche il proprietario della villetta, l’uomo che per ultimo lo aveva incrociato aiutandolo ad attraversare la strada e sentito a lungo dai carabinieri in queste 48 ore. Nelle ultime ore a cercare il piccolo forze dell’ordine, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari con droni termocamere, cani e un elicottero perlustrando le colline intorno a Latte, a pochi chilometri dal confine con la Francia.

l piccolo, che da una telecamera di sicurezza era stato ripreso mentre indossava una maglia bianca e dei pantaloncini verdi, si era allontanato approfittando di una distrazione del padre, che stava montando la tenda in cui avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di villeggiatura con i genitori e la sorella. L’uomo, l’ultimo ad aver visto il piccolo, aveva raccontato di aver incrociato il bimbo nei pressi nel suo giardino di casa. «Papà, papà». Queste le parole gridate da Allen Bernard Ganao che avrebbero attirato l’attenzione dell’uomo, sentito a lungo dagli inquirenti. L’adulto si sarebbe avvicinato al piccolo e lo avrebbe accompagnato fino a un bivio. Questa mattina la notizia del ritrovamento.