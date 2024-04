L’Eureka dei Gratta e Vinci: ecco la ricevitoria del 2024 più vincente e fortunata

MONZA – Il Gratta e vinci sa regalare vincite milionarie e cambiare la vita alle persone. Le ultime due vincite, da 2 milioni di euro sono arrivate in Lombardia regione che spesso ha regalato maxi premi. Vincere, si sa, è una mera questione di fortuna, ma c’è una ricevitoria che sta facendo parlare per le vincite che si registrano e che spingono tantissime persone ad andare ad acquistare li i tagliandi, sperando nella dea Bendata

Gratta vinci, la fortuna bussa in una ricevitoria di Monza

Come riporta il sito Agimeg, il 2024 si sta rivelando un anno d’oro per una ricevitoria dove la fortuna sembra abbia messo le radici. Si tratta delle rivendita Kiki Bar di via Bertacchi 6 a Monza. Tutto inizia a febbraio scorso. Un cliente abituale del bar gestito da Ylenia Paparella entrò per acquistare un Gratta e Vinci della serie ‘Numerissimi’. Questi tagliandi erano però finiti e decise quindi di sceglierne un altro, acquistando il ‘Nuovo 20X’, tagliando dal costo di 5 euro.

La vincita di 500mila euro

La scelta non poteva essere migliore. Dopo aver grattato il tagliando l’operaio cinquantenne non seppe trattenere la gioia per aver scoperto la super vincita è gridò: “ho vinto 500.000 euro con il 21“. Nel riquadro ‘I tuoi numeri’ c’era infatti il numero 21, uguale al primo tra i ‘Numeri vincenti‘. Sotto al 21 trovò l’incredibile importo di 500.000 euro. Ma come il postino di un celebre film, anche in questo caso la Dea Bendata ha bussato due volte. Un cliente abituale del Kiki Bar ha infatti acquistato uno dei Gratta e Vinci storici, tra i più conosciuti e preferiti dagli appassionati. Stiamo parlando de “Il Miliardario“, tagliando dal costo di 5 euro.

Le altre vincite

Grattando nell’area “i numeri vincenti” ha trovato il 16, presente anche nei “tuoi numeri”. Ebbene, sotto il 16 è apparsa la bellissima vincita di 10.000 euro. A questo punto uno potrebbe pensare che la storia delle super vincite fosse finita. E invece no! Lo stesso giocatore dopo aver scoperto della vincita da 10.000 euro ha deciso di prendere un secondo Gratta e Vinci ma stavolta da 20 euro e della serie “Il Miliardario Maxi“. Ed ecco arrivare un clamoroso bis. Grattando nell’area “i tuoi numeri” ha infatti scoperto il 15, numero presente anche nell’area “maxi bonus” con un moltiplicatore “X5”. Sotto il 15 ha trovato quindi la somma di 200 euro che moltiplicata per 5 ha fruttato un premio totale di 1.000 euro.

Tanto per gradire, pochi giorni fa un altro cliente del Kiki Bar aveva trovato, su un Gratta e Vinci della serie “Nuovo 20X“, proprio il moltiplicatore massimo “X20”. Visto che la cifra corrispondente era di 50 euro, la stessa moltiplicata per 20 ha permesso al fortunato cliente di mettersi in casa una vincita da 1.000 euro. Insomma al Kiki Bar la fortuna è di casa.