“L’anno che verrà”, i Brunori Sas sul palco di Sanremo ricordano Paolo Benvegnù

COSENZA – E’ stato riconfermato nei primi cinque anche nella serata dedicata alle cover. Brunori Sas insieme a tutta la sua band si è esibito ieri sera riproponendo il brano di Lucio Dalla: “L’anno che verrà”, in una versione intima e minimalista, senza stravolgimenti, delicata. Sul palco ci sono tutti i suoi musicisti e Brunori, insieme a Sinigallia e Dimartino dedica quella lettera a Paolo Benvegnù, recentemente scomparso, che ieri avrebbe compiuto 60 anni. “Era uno di quei grandi che sapevano unire profondità e grande ironia come Lucio Dalla”, ha detto Dario Brunori. Sul palco dell’Ariston l’intera band, la Brunori SAS, e l’orchestra di Sanremo è stata diretta dal Maestro Mirko Onofrio. Prima in classifica, si aggiudica la serata dedicata alle cover, la coppia Giorgia e Annalisa, con il brano Skyfall. E ora non resta ch volare verso la finale di stasera.

Questi i primi dieci classificati:

Giorgia (Skyfall con Annalisa)

Lucio Corsi (Nel blu dipinto di blu con Topo Gigio)

Fedez (Bella Stronza con Marco Masini)

Olly (Il pescatore con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band)

Brunori Sas (L’anno che verrà con Riccardo Sinigallia e Dimartino)

Irama (Say Something con Arisa)

Roco Hunt (Yes, I know my way con Clementino)

Elodie e Achille Lauro (A mano a mano e Folle città)

Clara (The Sound of Silence con Il Volo)

The Kolors (Rossetto e caffè con Sal Da Vinci)

Stasera sul palco con Carlo Conti i co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Atteso sul palco dell’Ariston per la serata finale Gabri Ponte, il dj ha firmato il jingle ufficiale del Festival “Tutta l’Italia”. A seguire il calciatore Edoardo Bove che torna dopo l’intervento al cuore avuto in seguito al malore che lo ha colpito durante la partita Fiorentina-Inter. Il giocatore presenterà una canzone. Sul Suzuki Stage si esibirà Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana i Planet Funk. Si inizia alle 20.45 e si chiude con la proclamazione del vincitore del 75° Festival della canzone italiana.