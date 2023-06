Landini, morti sul lavoro: «il governo non sta facendo nulla»

FIRENZE – “Il governo ha delle grandi responsabilità, perché ormai è un anno che c’è e non ha fatto assolutamente nulla per cambiare questa situazione: anzi, in alcuni casi ha fatto provvedimenti come il subappalto a cascata, che in realtà vanno esattamente nella direzione opposta”. Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando dell’operaio edile morto sul lavoro a Rosarno, Reggio Calabria.

“Si continua a morire sul lavoro, siamo di fronte ad una vera e propria strage, e siamo di fronte al fatto che di questo non si sta discutendo“, ha accusato Landini, parlando a margine di un dibattito alla Festa Fiom di Firenze, osservando che invece “il governo sta modificando le leggi e rendendo ancora più facile l’appalto, il subappalto, il sottoappalto, il lavoro precario. Se noi andiamo a vedere i morti e gli infortuni sul lavoro il 90% avvengono in situazioni di questa natura, dove ci sono appalti, subappalti, dove ci sono lavoratori precari oppure stiamo vedendo che le vittime sono lavoratori che hanno un età media generalmente abbastanza avanzata e l’80% di questi incidenti avviene con caduta dall’alto”.