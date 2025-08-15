HomeItalia

L’allarme dei presidi: dal 1° settembre centinaia di scuole senza dirigenti

A denunciarlo è Dirigentiscuola, associazione sindacale che ha indirizzato una lettera aperta al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Dal 1° settembre 2025 saranno centinaia le scuole ad iniziare l’anno scolastico senza il proprio preside, che si ritroveranno gestite da un dirigente di un’altra sede e che andranno quindi in reggenza. A denunciarlo è Dirigentiscuola, associazione sindacale con 1.500 iscriti su un totale di circa 7.500 dirigenti scolastici titolari, che ha indirizzato una lettera aperta al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Emblematico il caso della Liguria, dove su 17 sedi vacanti appena 6 verranno effettivamente assegnate a dirigenti scolastici titolari” sottolinea il sindacato che nella lettera richiama Valditara al rispetto dell’ “impegno da lui assunto tempo fa: una scuola, un dirigente. Il che significa, senza mezzi termini, basta reggenze”.

Dal ministero si apprende, invece, che negli ultimi due anni scolastici (24/25 e 25/26) si è avuta una notevole riduzione delle reggenze dei dirigenti scolastici in quanto si sono potute fare quasi 900 immissioni in ruolo tanto dalle graduatorie del concorso riservato (nel 24/25) che da quelle del concorso ordinario (25/26). In sostanza l’istituto della reggenza, viene sottolineato dalle stesse fonti, è tornato a svolgere la sua funzione ordinaria di copertura di scuole/posti disponibili solo annualmente perché il dirigente titolare è in aspettativa, mandato sindacale o amministrativo, ovvero in distacco a vario titolo. Infatti, nell’anno scolastico 2025/2026 su 7389 scuola statali le reggenze saranno tra le 300 e le 400 (le operazioni sono in corso da parte degli Usr) dovute per la quasi totalità alla necessità di coprire le situazioni di legittima e temporanea assenza del dirigente titolare.

“Ribadiamo con forza la nostra proposta – sottolinea il sindacato dei Dirigenti Scolastici -: ripristinare l’incarico di presidenza, già previsto da normative specifiche e sperimentato con successo in passato. Nella stessa direzione va un’altra proposta contenuta in una lettera già inviata al ministro: assegnare provvisoriamente tutte le sedi libere delle regioni del Sud ai numerosi dirigenti scolastici attualmente fuori regione, consentendo così l’assegnazione delle restanti sedi libere agli idonei con incarico. Due interventi semplici ma concreti, capaci di restituire dignità e giustizia agli ‘esiliati’, costretti a lavorare lontano dai propri affetti senza prospettive certe di rientro, e, allo stesso tempo, di offrire a centinaia di vincitori di concorso l’opportunità di avviare subito la propria carriera dirigenziale, seppur con incarico a tempo” .

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

conserve alimentari

Botulismo da tossina, ISS: “ecco come riconoscere le conserve contaminate e ridurre i rischi”

Area Urbana
ROMA - Dopo i casi di intossicazione da tossina botulinica resta alta l'attenzione. Se la fase di preparazione è fondamentale per ridurre il rischio...
Pino Tursi prato Regione Calabria

Regionali: Pino Tursi Prato «i chiarimenti interni del centrodestra e il ‘disagio’ nel campo...

Calabria
COSENZA - Di Pino Tursi Prato «Venerdì 8 agosto si è tenuto il Consiglio regionale in Calabria, durante il quale sono state prese visione...
Unical

Shanghai Ranking Consultancy, l’Unical conferma la crescita: è tra migliori università del mondo

Università
RENDE - L’Uncial viene inclusa nella classifica delle migliori università del mondo stilata dallo “Shanghai Ranking Consultancy” e consolida il miglioramento di 100 posizioni ottenuto...
Falò spiaggia

Scalea: operazione “Zero Falò” sulla spiaggia. Sequestrata legna e spenti diversi falò abusivi

Tirreno
SCALEA (CS) - Si chiama "Operazione Zero Falò"; un’azione decisa dall'Amministrazione comunale di Scalea per il rispetto della legalità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza...
Auto parcheggiata al sole

Auto parcheggiata al sole? Gli oggetti che non vi andrebbero mai lasciati

Italia
COSENZA - Con l'arrivo del caldo e delle alte temperature, lasciare l'auto parcheggiata al sole può diventare rischioso. Gli esperti di Parclick.it spiegano che...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36984Area Urbana22245Provincia19734Italia7988Sport3841Tirreno2879Università1447
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

conserve alimentari
Area Urbana

Botulismo da tossina, ISS: “ecco come riconoscere le conserve contaminate e...

ROMA - Dopo i casi di intossicazione da tossina botulinica resta alta l'attenzione. Se la fase di preparazione è fondamentale per ridurre il rischio...
blitz-carabinieri-lidi
Calabria

Controlli a tappeto nei lidi calabresi: scarsa igiene alimentare, irregolarità e...

REGGIO CALABRIA  - Durante la stagione estiva, periodo in cui aumenta l’utenza sul territorio reggino, l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo...
Carrefour
Italia

Allerta alimentare Carrefour: listeria e corpi metallici, ecco i quattro prodotti...

ROMA - Cotoletta di merluzzo carbonaro in pastella, filetti impanati di merluzzo d'Alaska, formaggio di capra 'la belle du bocage': sono i tre prodotti...
Sofiane Achour
Sport

Cosenza, altro rinforzo in attacco: preso il franco-algierino Sofiane Achour

COSENZA - Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofiane Achour. L'attaccante franco-algerino, nato il 21 agosto...
Matteo-Salvini_Claudio-Durigon
Calabria

Elezioni Calabria, Lega ‘pronta al voto’: «in settimana presentiamo le liste,...

CATANZARO - "Le liste della Lega per le elezioni regionali in Calabria sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana. Oggi pomeriggio sono...
vigili del fuoco
Provincia

Paura a Tortora: fiamme vicine alle case e a un hotel,...

TORTORA (CS) - Attimi di apprensione a Tortora per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA