La Tragedia: travolta da un pesante cancello di ferro, muore una bambina di 10 anni

AVELLINO – Tragedia in provincia di Avellino. Una bambina di dieci anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata travolta dal pesante cancello in ferro dei un’abitazione. Il dramma è avvenuta nel tardo pomeriggio in un’abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca. Secondo quanto ricostruito il pesante cancello avrebbe ceduto all’improvviso travolgendo la bimba.

I sanitari del 118, chiamati dai genitori, hanno invano tentato di rianimarla, ma la bambina è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Era stato anche predisposto il trasferimento in eliambulanza in ospedale. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.