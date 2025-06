La principale fonte di stress per gli automobilisti? Cercare un parcheggio

- Advertisement -

ROMA – Per metà degli automobilisti, cercare parcheggio è la parte più stressante della guida. Secondo un sondaggio condotto da Parclick, l’app leader in Europa per la prenotazione dei parcheggi, trovare un posto auto è la principale fonte di stress al volante, più ancora del timore di prendere una multa, della sicurezza del veicolo o del costo elevato dei parcheggi. Prenotare in anticipo migliora l’esperienza alla guida e riduce i rischi: guidare sotto stress aumenta di un terzo le probabilità di incidente

Di solito, quando pensiamo a cosa ci stressa di più al volante, ci viene subito in mente il traffico. Eppure, secondo l’indagine, ciò che mette più sotto pressione gli automobilisti è proprio il momento in cui devono cercare parcheggio, più del traffico stesso.

I dati

Emerge che il 52% degli automobilisti considera la perdita di tempo per trovare un posto come la causa principale di ansia, superando altre preoccupazioni come il costo elevato dei parcheggi (24%), le restrizioni urbane e il rischio di multe (13%) o la sicurezza del veicolo (11%). Un dato che riflette una realtà quotidiana vissuta da milioni di persone, soprattutto nelle grandi città italiane. E questo stress, tutt’altro che trascurabile, ha un impatto concreto sulla sicurezza stradale: guidare sotto pressione aumenta quasi del 30% le probabilità di incorrere in un incidente. Un dato allarmante che riguarda non solo chi guida, ma tutti.

L’ansia da parcheggio

Oltre a creare disagio, ha effetti diretti anche sulla qualità della vita: fa perdere tempo prezioso, fa consumare più carburante, incrementa le emissioni inquinanti e contribuisce agli ingorghi. In un momento in cui le città puntano sempre di più sulla mobilità sostenibile, pianificare il parcheggio diventa un gesto semplice ma fondamentale per ridurre la tensione al volante.

L’utilizzo dell’App

Prenotare il parcheggio dal proprio smartphone è semplice e naturale, come ordinare cibo a domicilio o pagare con un’app. Se questa abitudine diventasse parte della quotidianità di ognuno, per una mobilità più fluida, comoda e senza imprevisti, potremo ritenerci molto soddisfatti, afferma Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick. E in effetti, l’86% degli automobilisti intervistati dichiara di vivere un’esperienza di guida migliore da quando prenota il parcheggio in anticipo, a conferma del valore di questa scelta anche in termini di benessere personale.

Il sondaggio rivela anche quando gli utenti usano più spesso l’app: il 41% lo fa in occasione di un viaggio, soprattutto se prevede il passaggio in aeroporto; il 40% per accedere al centro città, dove comodità e prevedibilità fanno davvero la differenza, soprattutto con le nuove ZTL e le zone a basse emissioni sempre più estese. Il 13% prenota il parcheggio per eventi come concerti, spettacoli o attività culturali, mentre un 6% lo fa nella quotidianità. Segno che, seppure l’uso rimanga legato a situazioni particolari, la prenotazione anticipata inizia a essere vista anche come un’opzione utile nella vita di tutti i giorni.

Un ultimo dato interessante: il 44% degli intervistati prenota il parcheggio da una a tre volte al mese. Una tendenza chiara che mostra come questa abitudine stia diventando parte integrante della mobilità quotidiana.