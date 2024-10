La pasta più amata è la carbonara, la calabrese con le fave si piazza al 14° posto

COSENZA – Tutti pazzi per la pasta: 36 milioni di risultati dell’hashtag su Instagram, confermano proprio che la pasta è uno dei piatti più amati al mondo, celebrata anche con due giornate dedicate ogni anno. In vista del National Pasta Day che ricorre oggi, 17 ottobre, BonusFinder Italia ha approfondito il tema per scoprire quale piatto di pasta regionale sia il più amato dagli italiani. Per far ciò sono stati analizzati i migliori piatti di pasta regionali italiani, guardando al numero di hashtag su Instagram e al volume di ricerche su Google per determinare i più popolari con un punteggio da 1 a 10.

I piatti di pasta regionali entrati nella top 10

La carbonara si conferma regina della pasta italiana con un punteggio di 9.52 su 10. Punteggio quasi perfetto per famosissimo piatto romano che con quasi 2 milioni di hashtag su Instagram (#carbonara) e 125,000 ricerche mensili su Google, è uno dei piatti più amati e ricercati della cucina italiana, grazie anche all’ottimo mix di ingredienti.

La pasta alla Norma si posiziona al secondo posto con un punteggio di 9.05 su 10. Questa specialità Siciliana, con quasi 40,000 hashtag su Instagram (#pastaallanorma) e ben 62,000 ricerche mensili su Google, ha decisamente conquistato gli italiani con il suo sapore tipico mediterraneo.

In terza posizione abbiamo un classico napoletano, pasta e patate, con un punteggio di 8.57 su 10. Questa specialitá campana ha oltre 32,000 hashtag su Instagram (#pastaepatate) e 45,000 ricerche mensili su Google. La sua cremosità e il suo sapore la rendono un “comfort food” perfetto per il pasta day.

In quarta posizione troviamo i casoncelli lombardi con un punteggio di 8.1 su 10. A seguire troviamo i malloreddus sardi, che chiudono la Top 5 con un punteggio di 7.14 su 10. Le lasagne alla bolognese (6.88) e gli spaghetti alla chitarra (6.76) si posizionano rispettivamente al sesto e settimo posto. A chiudere la Top 10 ci sono gli spaghetti all’assassina (6.1), le trofie al pesto (5.81) e i tagliolini al tartufo (5.33). Proseguendo con la classifica, al quattordicesimo posto troviamo la calabrese pasta con le fave con un punteggio di 3.72 su 10.