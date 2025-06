- Advertisement -

ROMA – “Ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la fiducia accordata e per questo importante riconoscimento. È per me un onore servire le Istituzioni; il mio impegno sarà massimo per contribuire al rafforzamento dei processi di crescita, sviluppo, coesione e occupazione nel Mezzogiorno“. Queste le prime parole dell’ex leader della Cisl Luigi Sbarra voluto da Giorgia Meloni nel Governo. È il nuovo sottosegretario di Stati con delega al Sud.

Le lotte dei braccianti calabresi

Una vita nel sindacato, nella Cisl: dalla lotte dei braccianti calabresi contro il caporalato e l’illegalità, alle nuove riforme del lavoro e delle relazioni industriali. Luigi Sbarra, classe 1960, calabrese, segretario generale della Cisl fino a metà febbraio è ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. E’ stato nominato come ‘indipendente’ ed ha già giurato al Quirinale.

“Negli ultimi anni – ha aggiunto – grazie all’azione del Governo Meloni, il Sud ha conosciuto significativi segnali di ripresa economica, sociale e occupazionale. È ora fondamentale consolidare questa traiettoria, colmando i divari storici e valorizzando le opportunità disponibili, a partire dalle risorse del PNRR, dagli Accordi di Coesione sottoscritti con tutte le regioni meridionali e dall’attuazione della ZES Unica. Le priorità restano il rilancio degli investimenti pubblici e privati, il potenziamento delle infrastrutture, della sanità, delle PMI, della legalità, della formazione e dell’istruzione. Su questi fronti – ha concluso – il Governo ha dimostrato un impegno concreto, con l’obiettivo di fare del Mezzogiorno un’area strategica a livello industriale, energetico e commerciale, proiettata nel contesto euro-mediterraneo”.

Occhiuto: “Sbarra, un calabrese doc si occuperà del Sud”

“Congratulazioni a Luigi Sbarra per la nomina a sottosegretario di Stato con delega al Sud.

Un importante e prestigioso riconoscimento che il governo guidato da Giorgia Meloni ha voluto conferirgli per la sua lunga esperienza e l’indiscussa capacità di saper tenere insieme la forza della rappresentanza e del dialogo istituzionale con visione e concretezza. Sbarra, calabrese doc, a cui auguro buon lavoro, sarà sicuramente capace in questa nuova veste di contribuire a qualificare e rilanciare solide politiche di sviluppo territoriali nel Mezzogiorno”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Orsomarso “con Sbarra impulso per nuova fase positiva Sud”

“Grande Gigi e grande Giorgia. Il Sud non è e non sarà mai un ‘non ancora Nord“. Così il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, “da calabrese”, commenta la nomina di Luigi Sbarra a sottosegretario per il Sud. “Devi conoscerlo sociologicamente e antropologicamente – aggiunge Orsomarso – il nostro Meridione e mettere a fuoco i punti di forza, mentre affronti e risolvi i punti di debolezza. L’esperienza e la piena maturità di Sbarra, uomo del Sud quant’altri mai, non possono che dare ancora di più impulso a questa nuova fase che vede il Sud e anche la Calabria, per la prima volta, con segno più 3% nell’export, accompagnare una fase positiva con medie superiori al centro nord. Buon lavoro Gigi”.

Wanda Ferro “alla Cisl ha dimostrato grande senso di responsabilità”

“Le mie più sentite congratulazioni a Gigi Sbarra per la nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. Da calabrese, ho sempre apprezzato la capacità di Sbarra di portare con sé i valori profondi della nostra terra, fatta di dignità, lavoro e riscatto sociale“. Lo afferma, in una dichiarazione, Wanda Ferro, di Fratelli d’Italia, sottosegretario all’Interno. “Da segretario generale della Cisl – aggiunge Ferro – Sbarra ha sempre dimostrato grande senso di responsabilità, capacità di confronto costruttivo ed uno spirito di proposta che ha portato a traguardi importanti, come la legge sulla partecipazione che rappresenta un passo epocale nel rafforzamento del ruolo dei lavoratori nella vita delle imprese. Sono certa che, anche in questo nuovo importante ruolo che gli ha affidato Giorgia Meloni, Sbarra saprà dare un contributo concreto allo sviluppo di un Mezzogiorno che è sempre più centrale nelle politiche del governo ed alla coesione della comunità nazionale”.

Mangialavori “con Sbarra scelta lungimirante governo Meloni”

“La nomina a sottosegretario con delega al Sud di Luigi Sbarra è una grande notizia per tutto il Meridione. Una figura che ha dimostrato di avere a cuore la crescita del Paese, guidando un sindacato nell’interesse dei lavoratori”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. “Una scelta – aggiunge Mangialavori – che conferma ancora una volta la lungimiranza del governo Meloni, che punta sulla crescita del Sud scegliendo personalità con spiccate doti umane e capacità relazionali e politiche. I migliori auguri di buon lavoro, dunque, a Luigi Sbarra”