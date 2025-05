“La medicina generale ha bisogno di te”: il manifesto dei medici di base per arruolare giovani

- Advertisement -

COSENZA – Locandine e manifesti per convincere i giovani medici a specializzarsi in medicina generale. Lo slogan recita “La medicina generale ha bisogno di te!”, a fronte di un progressivo allontanamento dei giovani medici dalla medicina di base. A sollevare il tema è la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg), che ha dato il via ad una campagna di sensibilizzazione senza precedenti.

Sui giornali e nelle principali città italiane campeggia l’immagine simbolo dell’assistenza di prossimità: medici e pazienti, sia anziani che bambini, e una richiesta riassunta in un invito chiaro: “Oggi hai l’opportunità di scegliere il tuo futuro, diventa un medico di famiglia”. Nelle settimane in cui si potrà partecipare al concorso per diventare medici di famiglia (fino al 12 giugno il tempo per presentare domanda) la Fimmg guarda alle nuove generazioni che sempre meno sono spinte a muovere i primi passi verso una branca della medicina ormai considerata troppo poco attrattiva.