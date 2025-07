La curiosa classifica sulle bugie: la regione che mente di più è il Friuli-Venezia Giulia. Calabria all’8° posto

- Advertisement -

ROMA – Mentire è un’arte e richiede sangue freddo, controllo, capacità di raccontare storie senza tremare, proprio come in una partita di poker. Serve una ‘poker face’ impeccabile. Ma tra le 20 regioni italiane, chi riesce davvero a mentire meglio? Per rispondere a questa domanda, BonusFinder Italia ha incrociato cinque indicatori:

– il volume di ricerca regionale per ogni 100.000 abitanti per le frasi “come mentire” e “come bleffare”;

– l’interesse regionale per Ashley Madison (nota piattaforma per relazioni extraconiugali) ottenuto da Google Trend;

– il numero di divorzi per 100.000 abitanti in ogni regione (2007-2023);

– il punteggio sulla corruzione percepita in Italia.

Da qui ha ottenuto un punteggio finale per ogni regione. Il risultato è una classifica che rivela quale regione ha la miglior Poker Face in Italia.

La Top 10 delle Regioni con la Miglior Poker Face

Il Friuli-Venezia Giulia conquista il primo posto nella classifica Poker Face con un punteggio di 6,57 su 10. La regione registra il valore più alto di ricerche su “come mentire” con 8.2 ricerche ogni 100.000 persone e un tasso di divorzi tra i più alti in Italia: 151,9 ogni 100.000 abitanti. A completare il quadro, il secondo punteggio più alto su Ashley Madison (78), segno di un forte interesse per il celebre sito di incontri extraconiugali.

La Liguria si piazza al secondo posto e ha il tasso di divorzi piú alto d’Italia, con 173,26 separazioni ogni 100.000 abitanti. Le ricerche su “come mentire” (6.4) e Ashley Madison (64) sono elevate, mentre quelle su “come bleffare” (1.60) risultano più contenute. Il suo punteggio finale nella classifica Poker Face è di 5,90 su 10.

L’Abruzzo chiude il podio in terza posizione con un punteggio di 5,62 su 10. La regione mostra un interesse digitale significativo: gli abruzzesi registrano infatti il terzo valore più alto in Italia per le ricerche su “come mentire” (7,6 ogni 100.000 persone). Il trend score regionale per Ashley Madison è di 64 punti, il quinto più alto tra tutte le regioni. Il tasso di divorzi, invece, si mantiene nella media con 148,91 ogni 100.000 abitanti.

Il Trentino-Alto Adige si posiziona al quarto posto con un punteggio di 4,95 su 10. La regione registra il valore più alto in Italia per le ricerche su “come mentire”, con 9,4 ogni 100.000 persone. Anche l’interesse per “come bleffare” è tra i più alti della classifica (2,35), mentre il punteggio per Ashley Madison si attesta a 64, tra i piú alti in classifica. Il dato sui divorzi, invece, è tra i più bassi dell’intera graduatoria: 118,08 ogni 100.000 abitanti, segnale che la strategia qui potrebbe essere più teoria che azione.

La Valle d’Aosta chiude la top 5 con un punteggio Poker Face di 4,86 su 10. Pur avendo un interesse molto basso per “come mentire” (solo 2,0 ricerche per ogni 100.000 abitanti), la regione si distingue nettamente per essere prima in Italia per ricerche su “come bleffare”, con ben 19,7 ogni 100.000 persone. Il tasso di divorzi è il secondo più alto del Paese (172,60), mentre l’interesse per Ashley Madison è contenuto, con un punteggio di 41.

La Toscana si piazza al sesto posto con un punteggio di 4,67 su 10. La regione mostra un profilo complesso: uno dei tassi di divorzi più alti d’Italia (152,63 ogni 100.000 abitanti), ma un interesse molto contenuto per “come mentire” (2,7) e “come bleffare” (0,67), entrambi tra i più bassi della top 10. Il punteggio Ashley Madison si ferma a 60, un valore abbastanza medio.

L’Umbria si posiziona settima nella classifica con un punteggio Poker Face di 4,48 su 10. Nonostante l’interesse più basso in assoluto per “come mentire” (solo 0,3), la regione sorprende con uno dei punteggi più alti per “come bleffare” (2,81), che la colloca terza a livello nazionale su questo indicatore. Il tasso di divorzi è elevato (145,12), mentre il punteggio Ashley Madison è di 67, tra i più alti d’Italia.

La Calabria ottiene un punteggio di 4,38 su 10. La regione mostra uno dei trend score più alti su Ashley Madison (71), superata solo da Veneto e Friuli. L’interesse per “come mentire” è relativamente elevato (5,1), mentre “come bleffare” resta basso (1,27). Il tasso di divorzi, però, è tra i più bassi della top 10 con 120,81 ogni 100.000 abitanti, segno di una certa discrepanza tra i comportamenti digitali e quelli ufficiali.

La Sardegna si classifica nona con un punteggio Poker Face di 4,19 su 10. L’isola registra 6,0 ricerche su “come mentire” ogni 100.000 persone, uno dei valori più alti della classifica. Le ricerche su “come bleffare” si attestano a 1,51, mentre il tasso di divorzi è di 139,98. Il punteggio Ashley Madison è di 60.

Le Marche chiudono la top 10 con un punteggio di 4,10 su 10. La regione presenta un equilibrio in tutte le metriche: 6,5 ricerche su “come mentire”, 1,63 su “bleffare” e un trend score di 50 per Ashley Madison. Il tasso di divorzi è relativamente basso per la top 10: 133,35 per 100.000 abitanti.

Le Regioni con la peggior Poker Face

Con un punteggio Poker Face di 4,10 su 10, le Marche presentano un tasso di divorzi di 133,35 ogni 100.000 abitanti. Le ricerche su “come mentire” (6.5) e “come bleffare” (1.63) sono nella media, mentre l’interesse per Ashley Madison è più basso (50).

Il Piemonte apre la seconda metà della classifica con un punteggio di 3,91 su 10. Nonostante abbia uno dei tassi di divorzi più alti della classifica (159,70 per 100.000 abitanti), il Piemonte mostra scarso interesse per l’inganno: appena 2,3 ricerche su “come mentire” e 0,57 su “come bleffare”. Anche il trend score di Ashley Madison è contenuto (46).

Il Veneto si posiziona al dodicesimo posto con un punteggio Poker Face di 3,71 su 10. È la regione con il punteggio più alto in Italia su Ashley Madison (100), un dato che sorprende se confrontato con le bassissime ricerche su “come mentire” (2,0) e “come bleffare” (0,51). Il tasso di divorzi è nella media, con 129,72 ogni 100.000 abitanti.

L’Emilia-Romagna si piazza tredicesima con un punteggio di 3,62 su 10. La regione registra 142,85 divorzi ogni 100.000 abitanti e conta solo 2,2 ricerche su “come mentire” e 0,56 su “come bleffare”, tra i piu bassi registrati. Il trend score per Ashley Madison è nella media (64).

Il Lazio si colloca in quattordicesima posizione con un punteggio di 3,33 su 10. Con uno dei tassi di divorzi più alti del Paese (169,66), il Lazio sorprende per il basso interesse per l’inganno: solo 1,7 ricerche su “come mentire” e 0,42 su “come bleffare”. Ashley Madison registra, invece, un punteggio intermedio di 57.

La Sicilia con un punteggio di 3,33 su 10, mostra un profilo analogo al Lazio. Alto tasso di divorzi (150,91), ma basso coinvolgimento digitale: 2,0 ricerche per ogni 100.000 abitanti su “come mentire”, 0,49 su “come bleffare”. Il trend score di 53 per Ashley Madison, è invece nella media italiana.

La Puglia si posiziona sedicesima con un punteggio Poker Face di 3,14 su 10. Il tasso di divorzi è elevato (143,85 per 100.000 abitanti), ma l’interesse per l’inganno resta contenuto: 2,5 ricerche su “come mentire” e 0,62 su “come bleffare”. Il trend score su Ashley Madison è tra i più bassi registarti nello studio (39).

Il Molise si distingue in classifica con un punteggio di 2,76 su 10. La regione ha un tasso di divorzi relativamente basso (131,42), ma un valore altissimo per “come bleffare” (8,05), il secondo più alto d’Italia dopo la Valle d’Aosta. “Come mentire” si ferma a 0,8, mentre Ashley Madison è poco utilizzato (33).

La Campania si colloca in terz’ultima posizione con un punteggio di 2,67 su 10. La regione presenta uno dei tassi di divorzi più alti d’Italia (147,03 ogni 100.000 abitanti), ma l’interesse per “come mentire” (1,7) e “come bleffare” (0,43) è tra i più bassi registrati. Anche il punteggio su Ashley Madison è contenuto: 50, al di sotto della media nazionale.

La Lombardia, la regione più popolosa d’Italia, si posiziona diciannovesima con un punteggio di 2,48 su 10. Nonostante un tasso di divorzi elevato (144,82), è tra le ultime per interesse verso l’inganno: solo 1,0 su “come mentire” e appena 0,25 su “come bleffare”, il valore più basso dello studio. Ashley Madison si ferma a 60, valore leggermente al di sopra della media.

La Basilicata chiude la classifica con un punteggio Poker Face di 2,19 su 10. La regione registra il tasso di divorzi più basso in Italia (110,10) e valori digitali molto contenuti: solo 0,4 ricerche per ogni 100.000 abitanti su “come mentire”, mentre “come bleffare” è sorprendentemente alto (4,38). Ashley Madison è poco presente (33), il valore piu basso registrato insieme al Molise.