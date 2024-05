La Camera boccia le pregiudiziali di costituzionalità contro l’Autonomia. Calderoli: «avanti così»

ROMA – “Si è svolto oggi nell’Aula della Camera il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità e di merito per l’autonomia differenziata, che sono state bocciate. È certamente un ulteriore passo avanti importante per la riforma, per cui è stato già calendarizzato dall’11 di giugno anche il prosieguo dei lavori, con l’esame e le votazioni sugli emendamenti fino al voto finale. Una sfida storica per il Paese nel segno di responsabilità e trasparenza, per garantire a tutti diritti e servizi adeguati, risolvendo sia la questione meridionale, sia quella settentrionale. Il Governo ci crede, avanti così”. Così il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, al termine del voto sulle pregiudiziali contro l’Autonomia che sono state bocciate dall’Aula di Montecitorio.

