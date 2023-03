Jurassic world: dal grande schermo cinematografico al gioco online

Jurassic World è il quarto capitolo della saga dei dinosauri tratta dal romanzo fantascientifico del 1990 scritto da Michael Crichton. Fu proprio Steven Spielberg ad insistere con gli Universal Studios perché acquisissero i diritti sull’opera, e a ben vedere. Il successo ottenuto lo posizionano ai primi posti nella classifica dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema e resta ancora oggi uno dei film cult della storia del cinema.

Jurassik Park fece il suo esordio sul grande schermo l’11 giugno 1993, mentre in Italia arrivò il 17 settembre dello stesso anno. Oltre al clamoroso successo ai botteghini e da parte ella critica, ricevette numerosi premi e tre Oscar (migliori effetti speciali, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro). A questo seguirono altri due film, sempre in collaborazione con Michael Crichton: Jurassic Park – Il mondo perduto (1997) e Jurassic Park III (2001). L’uscita di Jurassic Park IV era stata messa in preventivo, ma poiché ci furono problemi con la scrittura della stesura, si abbandonò l’idea e venne scritto un nuovo film che sarebbe poi diventato Jurassic World.

Jurassic World fu distribuito il 12 giugno 2015 con la regia di Colin Trevorrow, mentre Steven Spielberg restò nel progetto con il ruolo di produttore esecutivo. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono i protagonisti dell’avventura ambientata 22 anni dopo l’incidente al Jurassic Park. Tra dinosauri geneticamente modificati e improbabili corse in moto insieme ai velociraptor, Jurassic World riceve recensioni positive da parte della critica e incassa 1,6 miliardi di dollari al botteghino, diventando all’epoca il terzo maggior incasso dopo Avatar e Titanic.

Avrà anche due sequel, il primo intitolato Jurassic World – Il regno distrutto (2018), con la regia di Juan Antonio Bayona e di nuovo Chris Pratt a far coppia con Bryce Dallas Howard, e il secondo intitolato Jurassic World – Il dominio, uscito il 2 giugno 2022 con il ritorno di Colin Trevorrow alla regia e la solita coppia vincente. Nel mentre, è uscita anche una serie animata dal titolo Jurassic World – Nuove avventure, distribuita nel 2020.

I dinosauri non smettono quindi di suscitare interesse in grandi e piccini. Già protagonisti di una mostra qualche anno fa, affascinano ancora oggi, e si rendono protagonisti non solo di film, ma di videogiochi, merchandising dedicato alla pellicola e giochi online. Come la slot Jurassic World, prodotta da Microgaming, tratta dall’omonimo film.

Si tratta di una classica 5×3 con 243 linee di pagamento, volatilità media e ritorno al giocatore (RTP) del 96,67%. La puntata minima è di 0,30€ e la massima di 7,20€. Si trova in tutti i migliori siti di gioco online e si può provare anche gratuitamente su diversi casino online stranieri. All’interno troviamo i simboli dei protagonisti del film e, ovviamente, i dinosauri. Tra le funzioni più interessanti del gioco abbiamo L’Indominus Rex, che può aumentare la vincita fino a mille volte (1.000x) la puntata totale, e i 2 scatter con la zanzara incastonata nell’ambra e il simbolo del parco che si trasformano in jolly.

Ci sono poi 3 funzioni di giocate gratuite:

Gyrosphere Valley, con un percorso moltiplicatore in aumento su ciascuna giocata non vincente mentre si azzera su una vincita;

Creation Lab, con rolling reels e cryo wilds, ovvero con i simboli che vengono rimossi per fare spazio a nuovi simboli e possono assegnare vincite multiple consecutive;

Raptor Den, con gli scatter che diventano jolly e vengono trattenuti fino a che non assegnano giocate gratuite aggiuntive.

Un gioco dedicato agli amanti della saga e non solo, adatto anche a chi il film non lo ha visto e che, magari, potrebbe appassionarsi a tal punto da riscoprire una pellicola tra le più belle degli ultimi tempi.