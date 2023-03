Investimenti digitali: perché è importante affidarsi a segnali di trading sicuri secondo TradingCenter.it

COSENZA – Chiunque conosca a sufficienza il mondo del trading online sa bene che, a volte, orientarsi all’interno del suo mare magnum è davvero molto complicato. Le Borse e i mercati di tutto il mondo offrono migliaia di soluzioni differenti. Ma non solo, la stragrande maggioranza degli asset ha un valore variabile e ciò vuol dire che, in teoria, ogni singolo asset andrebbe monitorato costantemente. I trader infatti aumentano il loro capitale proprio grazie alla compravendita di asset. Volendo semplificare si potrebbe dire che il loro obiettivo è acquistare asset a un prezzo sufficientemente basso e poi rivenderli a un prezzo sufficientemente alto. Per ottenere questo risultato bisogna essere in grado di analizzare tutti quei fattori che potrebbero avere un impatto sulle quotazioni di mercato: e anche in questo caso si parla di migliaia, forse addirittura milioni di input, che potrebbero avere come non avere una ripercussione sul valore di uno o più asset.

Per cercare di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai mercati può essere utile utilizzare i segnali di trading, delle previsioni circa l’andamento che un determinato asset può avere nel corso del tempo, al fine di individuarne le potenzialità. A tal riguardo, per capire quali siano i migliori segnali di trading gratis può essere utile consultare l’apposito approfondimento messo a disposizione su TradingCenter.it, portale specializzato nell’ambito degli investimenti digitali, punto di riferimento sia per i giovani traders che per i professionisti del settore.

Come funzionano i segnali di trading

Come detto i segnali di trading sono una forma di previsione finanziaria, che può essere realizzata tanto da esseri umani (analisti, esperti del mercato ecc.) quanto da software e algoritmi. In entrambi i casi si tratta di studi particolarmente approfonditi che poco hanno a che vedere con la sfera evocativa che potrebbe venire in mente leggendo una parola come “previsione”. Per fare chiarezza: i segnali di trading non hanno niente a che vedere col misticismo e nascono da analisi matematiche assolutamente razionali. Una su tutte quella dell’andamento passato degli asset, che rappresenta buona parte del dato di partenza che permette di realizzare previsioni attendibili in merito alla loro quotazione futura. Ma non solo.

Basti pensare che i segnali di trading sulle azioni vengono realizzati aprendo i libri contabili delle società quotate. Si tiene conto dei bilanci, dei margini e di eventuali posizioni debitorie. Si studiano i personaggi chiave dell’azienda e si valutano le sue prestazioni in base a quelle di eventuali competitor sul mercato. In certi casi i segnali di trading entrano addirittura nel terreno del giornalismo investigativo. Si pensi ad esempio al lancio di un nuovo prodotto o servizio da parte di una società “X” e a tutte le ripercussioni che potrebbe avere sulla quotazione del suo titolo in Borsa.

Come scegliere il giusto segnale di trading

La scelta di un segnale di trading spesso e volentieri si lega alle esigenze del singolo investitore. Ciò vuol dire che i diversi siti accreditati forniscono servizi che non possono venire considerati in assoluto “il migliore” o “il peggiore”. Allo stesso tempo esistono degli elementi a cui prestare attenzione, per essere certi di ottenere risultati in linea con le proprie aspettative.

Ad esempio gli utenti alle prime armi a volte dimenticano di controllare il fuso orario del provider, che deve coincidere con quello del mercato in cui si intende operare. In caso contrario infatti il segnale di trading rischia di risultare semplicemente inutile. Un altro consiglio consiste nel non limitarsi al primo servizio considerato valido: piuttosto è sempre utile fare dei confronti tra servizi, sul medio o sul lungo periodo. Infine è assolutamente opportuno considerare il track record e il livello di completezza dell’analisi forniti dal provider. Questo due elementi aiutano a tenere conto della configurazione del segnale e della qualità dell’informazione messa a disposizione dell’utente.