Intimidazioni contro gli amministratori: al Viminale i progetti delle scuole calabresi

ROMA – È stato presentato qualche giorno fa al Viminale un video che raccoglie i momenti più significativi dei lavori realizzati da 23 istituti scolastici del Paese sul tema degli atti intimidatori contro gli amministratori locali. I diversi progetti, che hanno coinvolto gli studenti di 8 regioni d’Italia – Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto – sintetizzano gli spunti di riflessione emersi durante numerosi incontri organizzati nelle scuole, nell’ambito di specifici percorsi di sensibilizzazione sul tema, promossi dal ministero dell’Interno con quelli della Giustizia e dell’Istruzione e del Merito.

Con i loro contributi gli studenti hanno valorizzato i delicati compiti svolti dagli amministratori locali, il loro impegno nella gestione della cosa pubblica e il coraggio di chi, nonostante le minacce subite, non ha mai rinunciato al proprio mandato.

Il video è stato proiettato nel corso di una riunione dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, a cui hanno partecipato i ministri dell’interno, Matteo Piantedosi e della Giustizia, Carlo Nordio, i sottosegretari per l’Istruzione e il merito, Paola Frassinetti e per la Giustizia, Andrea Ostellari, insieme ai rappresentanti dell’Anci, dell’Upi e dell’Associazione ‘Avviso pubblico’. Per l’impegno profuso nell’iniziativa, che verrà riproposta nei prossimi anni ed estesa ad altre regioni, gli Istituti riceveranno una targa ricordo che, simbolicamente, sarà la traccia visibile della sensibilità al tema.