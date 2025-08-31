Inizio della scuola, cosa cambia da settembre per gli studenti: dal 6 in condotta allo stop ai cellulari

- Advertisement -

COSENZA – Manca ormai pochissimi all’inizio della scuola in tutta Italia, sebbene come di consueto il calendario scolastico preveda date differenti nelle diverse regioni per il ritorno sui banchi. La campanella suonerà per prima per gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi saranno proprio i calabresi insieme ai pugliesi. L’inizio della scuola per loro è fissato, infatti, per il 16 settembre.

Per tutti gli alunni però a settembre ci saranno delle importanti novità. La più incisiva è il divieto dell’uso dei cellulari durante l’orario scolastico anche per le superiori, dopo lo stop imposto nel 2021 al primo ciclo di istruzione.

Torna il voto in condotta: cosa cambia e dove

Altra novità di rilievo è il voto in condotta. Sempre da settembre, infatti, saranno valide le nuove disposizioni che prevedono che alle superiori chi avrà 5 in condotta dovrà ripetere l’anno, mentre con il 6 sarà “rimandato a settembre”. Per essere promosso? L’alunno dovrà sostenere e superare una prova sui valori di cittadinanza.

Il voto sul comportamento influirà sui crediti per l’ammissione all’esame di Maturità. I maturandi, inoltre, dovranno in sede di colloquio dell’esame di Stato, trattare anche la materia della cittadinanza attiva e solidale. Proprio sull’esame di Stato si attendono novità e modifiche dopo l’annuncio del ministro Valditara sun una “revisione dell’orale”. Per l’inzio delle prove scritte c’è già la data: si partirà giovedì, 18 giugno 2026, per la prima volta, dopo tanti anni, non si comuncerà di mercoledì con lo svolgimento della prima prova scritta.

Il voto in condotta sarà presente anche alle medie e farà media con gli altri voti delle altre materie. Sarà riferito a tutto l’anno scolastico e non più al quadrimestre.