TRENTO – Anche in Trentino Alto Adige, come nel resto d’Italia, il personale di tutto il Gruppo Fs e di tutte le imprese Ferroviarie, sciopererà domani, giovedì 30 novembre, per otto ore, dalle 9 alle 17, dopo il drammatico incidente di Thurio, in provincia di Cosenza, dove una capotreno e l’autista del camion hanno perso la vita nello scontro, su un passaggio a livello.

Lavoratrici e lavoratori protestano per denunciare la fragilità di un sistema infrastrutturale inadeguato e chiedono con forza di garantire sicurezza per utenza e lavoratori.

I sindacati: “chiediamo sicurezza”

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast Ferrovia e Orsa del Trentino sottolineano che anche in Trentino, dove sono presenti numerosi passaggi a livello, pubblici e privati, esiste un problema di sicurezza.

“Chiediamo alle istituzioni provinciali che vengano istituti appositi tavoli al fine di affrontare il tema sicurezza ferroviaria con interventi volti ad arrivare all’eliminazione dei passaggi a livello. Un sistema ferroviario sicuro deve prevedere innanzitutto interventi sulle infrastrutture per garantire una maggiore sicurezza a chi lavora sui treni e a chi viaggia”. I sindacati hanno chiesto alle imprese coinvolte nello sciopero che gli importi trattenuti dalle buste paga dei lavoratori scioperanti vengano devoluti ai familiari delle vittime di questo gravissimo incidente.

Usb Calabria: “subito dimissioni di Salvini e dirigenti Rfi”

L’Unione Sindacale di Base della Calabria esprime profondo cordoglio per i familiari delle vittime Hannaqui Said, conducente del camion, e Maria Pansini, capotreno, deceduti nell’ennesima strage ferroviaria avvenuta a Thurio di Corigliano Rossano.

“Questa strage è l’ulteriore dimostrazione della pericolosità infrastrutturale della tratta ferroviaria Reggio Calabria – Taranto, che mette quotidianamente a rischio la vita dei passeggeri e dei lavoratori”, dichiara in una nota l’Usb Calabria. “Se solamente si fosse investito installando un sistema di protezione automatica integrativa dei passaggi a livello, in grado di scansionare l’area dell’attraversamento per riconoscere la presenza di ostacoli fermi o in movimento, interfacciandosi al segnalamento già esistente, queste morti si sarebbero potute evitare.

Per l’USB, impegnata in tutta Italia nella raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, il tema della sicurezza rimane centrale e non argomento episodico da agitare dopo ogni tragedia. Oggi le Istituzioni ed RFI, ipocritamente, piangono i morti ed esprimono la loro solidarietà ed estraneità su quanto accaduto, dimenticando che quasi nulla hanno fatto per innalzare gli standard di sicurezza sull’infrastruttura ferroviaria.

Salvini, l’uomo del ponte, invece di continuare in maniera parossistica a propagandare le magnifiche sorti e progressive, per la Sicilia e la Calabria, della faraonica opera che, nei suoi desideri, lo consegnerà alla storia, si preoccupi di rendere sicure le nostre strade e le nostre ferrovie.

Come USB abbiamo chiesto che, di fronte a questa ennesima strage, il Ministro dei Trasporti e la Dirigenza di RFI rassegnino le dimissioni e abbiamo proclamato, assieme alle altre sigle del sindacalismo di base, 24 ore di sciopero sui gravi motivi legati alla sicurezza della circolazione e della manutenzione a partire dalla giornata del 30 novembre per tutto il personale ferroviario”.