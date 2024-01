COSENZA – Incentivi auto 2024: ripartono le prenotazioni per l’Ecobonus per veicoli non inquinati. Dalle 10 di oggi, martedì 23 gennaio 2024, è possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). Il Ministero, inoltre, come annunciato, sta lavorando alla modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l’incentivo, tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori.

Incentivi auto 2024, ecobonus i fondi a disposizione

Lo stanziamento totale messo a disposizione per il 2024 è pari a euro 610 milioni, a cui si aggiungono i residui non spesi nel 2022 pari a circa 380 milioni. per un totale di quasi 1 miliardo. Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto.

Fino ad un massimo di 7.500 euro per le elettriche

L’attuale normativa, che rimarrà in vigore fino all’uscita del prossimo Dpcm, prevede un massimo di sconto fino a 5.000 euro nel caso di acquisto di auto elettrica associata alla rottamazione di una vecchia macchina Euro da 0 a 4 (3.000 euro senza rottamazione). E nello stesso caso l’incentivo sale a 7.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 30.000 euro (4.500 senza rottamazione).

Auto ibride sconto fino a 4mila euro

Per chi invece acquista un’auto ibrida, lo sconto è di 4.000 euro con rottamazione e di 2.000 senza. Per l’acquisto di moto e scooter con rottamazione, invece, la riduzione sul listino arriva al 40% del prezzo d’acquisto fino a un massimo di 4.000 euro nel caso dei veicoli elettrici e al 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 2.500 euro per le due ruote non elettriche. In quest’ultimo caso è obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

Veicoli commerciali elettrici: fino a 14.000 euro

Per i nuovi veicoli commerciali elettrici infine si possono totalizzare sconti fino a 14.000 euro. L’attuale pacchetto stanziato per il 2024 prevede risorse complessive di circa 1 miliardo e una volta conteggiati i residui non spesi degli incentivi 2023 si valuterà se aggiungere eventualmente ulteriori risorse. Il nuovo piano sarà presentato l’1 febbraio al tavolo automotive e l’entrata in vigore del nuovo Dpcm è prevista per prevista tra marzo e aprile. In particolare, in base alle nuove norme gli incentivi per auto elettriche partiranno da da 6.000 euro (senza rottamazione) e arriveranno a 13.750 euro se si rottama un’auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30mila euro. L’aiuto per l’acquisto di una vettura ibrida andrà invece da 4 a 10mila euro, e quello per un per un’auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3.000 euro. A questo link tutta la normativa. Come richiedere e ottenere il contributo

L’iter per la richiesta di accedere agli incentivi per l’acquisto di veicolo non inquinanti prevede queste quattro fasi: Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.