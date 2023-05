Incendio all’esterno del Ministero: fuori uso un casellario giudiziario nazionale

ROMA – “A causa di un incendio, scoppiato in piazza Nicosia a Roma, all’esterno di locali del Ministero, ma che ha interessato i cavi di fibra ottica utilizzati per il sistema nazionale del casellario giudiziale, il servizio è al momento bloccato. Tecnici del Ministero insieme ai direttori degli uffici e al capo Dipartimento, incaricato immediatamente dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sono sul posto, per coordinare le opere urgenti per il pronto ripristino del servizio. Per ragioni cautelative, è stato evacuato tutto il personale: nessuno ha riportato danni”. Lo rende noto un comunicato del Ministero della Giustizia. iI rogo si è sviluppato questa mattina

