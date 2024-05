Incendi e clima sempre più caldo. Per Curcio “si prospetta un’estate complicata”

FIRENZE – Sugli incendi “la stagione si prospetta complicata per il fatto che le temperature medie sono aumentate. Abbiamo parte d’Italia in area siccitosa e c’è anche già una dichiarazione di stato d’emergenza per la parte sud dell’Italia e della Sicilia. Sarà sicuramente una stagione impegnativa”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, a margine di un evento a Firenze a chi chiedeva se è preoccupato in vista dell’estate. “Quest’anno – dice – c’è un elemento di complicazione in alcune regioni perché le flotte regionali si sono costituite ma non tutte le Regioni sono riuscite a avere gli stessi elicotteri del 2023”.

Intanto la Calabria, come aveva annunciato il governatore Occhiuto, sembra essersi preparata con l’approvazione del piano antincendi, attraverso il potenziamento dei droni, monitoraggio del territorio e “tolleranza zero”, come ha rassicurato il presidente.