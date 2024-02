In Sardegna vince Alessandra Todde. Il sindaco di Cosenza esulta: «centrosinistra unito»

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso commenta la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna “Hanno proprio ragione Schlein e Conte, cambia il vento dalla Sardegna e arriva un “ponente” destinato a risvegliare il Paese. La vittoria di Alessandra Todde dimostra in modo evidente che l’intero centrosinistra unito rimane maggioranza sempre nella stratificazioni della società italiana, a qualsiasi latitudine”. Così, in una nota, il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, a commento della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna che consegna al centrosinistra la guida della Regione.

“Pd, Cinquestelle, socialisti, società civile, mondo cattolico, sindacati, aggiungo in progress inevitabilmente anche Azione e Italia Viva, tutti assieme sono maggioranza culturale, politica e sociale in Italia. Un campo largo di civiltà e progresso a difesa dei diritti dei più deboli. Non vi è altra via d’uscita per sconfiggere destre antistoriche e prepotenti. Noi da Cosenza – conclude Franz Caruso – abbiamo iniziato tra precursori in materia. Abbiamo strappato alla destra la città dopo 10 anni di malgoverno proponendo sul campo una coalizione la più ampia possibile con i Cinquestelle in giunta. La via è segnata, il vento dalla Sardegna sa di primavera”.