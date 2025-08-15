HomeItalia

In Italia il Ferragosto è fuori casa: tra mare o montagna basta che sia con amici o famiglia

La scelta più gettonata a Ferragosto è quella all'insegna della convivialità, tra familiari o amici. A seguire le gite al mare, in campagna o in montagna, mentre solo una ristretta minoranza parteciperà a manifestazioni o eventi

COSENZA – In Italia il Ferragosto è fuori casa per quasi sei persone su dieci (57%) tra mare, campagna o la montagna, o da parenti e amici. Lo rileva un’indagine Coldiretti/Ixe’ sottolineando che la scelta più gettonata è quella all’insegna della convivialità, tra familiari o amici.

A seguire le gite al mare, in campagna o in montagna, mentre solo una ristretta minoranza parteciperà a manifestazioni o eventi. Per un 27% di cittadini il Ferragosto sarà invece un giorno come gli altri, “spesso – commenta la rappresentanza agricola – passato al lavoro, soprattutto nel settore di servizi e della ristorazione, mentre un 16% lo passerà a casa a riposare”. Secondo Coldiretti/Ixé tra chi mangerà fuori dalle mura domestiche, la soluzione principale resta il picnic, scelto da 7,5 milioni di italiani, mentre il resto si dividerà tra ristoranti, agriturismi, sagre, bar e take away.

L’agriturismo, secondo Campagna Amica, continua a fare registrare segnali di crescita: nella settimana di Ferragosto nelle oltre 26mila strutture agrituristiche a livello nazionale si prevedono circa 650mila turisti, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, tra pernottamenti e pasti. A sostenere la crescita del settore è soprattutto il turismo legato alle esperienze enogastronomiche. Un’indagine Coldiretti/Ixè rivela che quasi 4 italiani su 10 (39%) parteciperanno ad attività come degustazioni, visite in cantine, frantoi, caseifici o birrifici, oltre a corsi di cucina.

Il Ferragosto, conclude Coldiretti, resta comunque il momento clou delle vacanze degli italiani, con 18,6 milioni di turisti che quest’anno hanno scelto di concentrare le ferie nel mese di agosto nonostante le preoccupazioni per la difficile situazione internazionale, tra conflitti e guerre commerciali.

