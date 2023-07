Immane tragedia. Mamma strangola il figlio di appena un anno, poi chiama i carabinieri

VOGHERA (PV) – Tragedia a Voghera, comune del pavese, dove questa mattina una mamma ha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno e avrebbe agito in preda a un raptus.

La donna, 45 anni, da quanto si apprende, si trovava in casa da sola e sarebbe stata lei a dare l’allarme chiamando il 112. Gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. La donna è stata sottoposta a fermo da parte dei carabinieri e al momento si trova ora in ospedale, nel reparto di Psichiatria del San Matteo, per una serie di accertamenti dopo di che, quando sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato.