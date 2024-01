Il killer degli autovelox colpisce ancora, anche in altre regioni: 13 quelli abbattuti da Fleximan

COSENZA – Fleximan, come è stato ribattezzato dal Web e dalla stampa locale, non si ferma e continua ad abbattere autovelox sposandosi anche in altre regioni: 10 in Veneto, uno in Piemonte e in Lombardia (qui addirittura divelto un rilevatore ancora prima di entrare in funzione) e nell’ultimo fine settimana la notizie è di due autovelox abbattuti anche in Emilia Romagna nel Reggiano: un tutor è stato danneggiato un altro addirittura incendiato. Sale la conta dei rilevatori di velocità, posizionati soprattutto su strade Comunali e Statali, segati con un flessibile a batteria in raid notturni da uno o più persone.

Il rischio è che ora ci sia il pericolo di emulazione visto che si susseguono le segnalazioni anche in altre regioni. Intanto, ultima vittima in ordine di tempo, un rilevatore di velocità a Riese Pio X nel trevigiano al chilometro 5 della strada provinciale 667. Nella notte è stato tagliato il palo con un flessibile, lasciando il rilevatore di velocità in un fosso a lato della carreggiata.

Per gli inquirenti, che stanno cercando di risalire all’autore degli atti vandalici nel polesine, potrebbe esserci una banda impegnata dalla scorsa primavera a eliminare tutti i rilevaori nella zona del Polesine. Per il Web è semplicemente «fleximan» diventato un idolo soprattutto da chi ritiene che gli autovelox siano usati dai Comuni per fare cassa sulla pelle degli automobilisti. Agisce in modo rapido durante la notte. Forse aiutato ad un’altra persona, trancia di netto il palo di metallo a cui è collegato il sistema di rilevamento della velocità con l’utilizzo di un potente flessibile a batteria, lasciando comunque intatti i cavi elettrici.