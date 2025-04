Il feretro di Papa Francesco nella basilica di San Pietro. L’abbraccio commosso di migliaia di fedeli

- Advertisement -

ROMA – La traslazione del feretro di Papa Francesco da Casa Santa Marta, sulla bara aperta e trasportata dai sediari, ha attraversato Pizza San Pietro, tra la commozione e l’abbraccio di migliaia di fedeli, ed è stata portata nella basilica. Mentre il feretro ha attraversato la piazza le campane hanno suonato a morto con l’antifona dal Salmo 22, cantata in latino, che ha accompagnato la processione. La bara è stata posizionata su una piccola pedana posta su un tappeto a terra e non sul catafalco come è sempre avvenuto nel passato rispettando la volontà del pontefice. Il cardinale Camerlengo presiede la Liturgia della Parola e al termine inizieranno le visite dei fedeli.

Papa Francesco: da oggi l’ultimo saluto a San Pietro

Da oggi, infatti, sarà possibile dare l’ultimo saluto a Bergoglio, con la salma esposta davanti all’altare della Confessione. A Roma sono attese almeno 200mila persone. Nella cappella di Casa Santa Marta, ieri, il corpo del pontefice è stato visitato da cardinali, dipendenti vaticani e personalità come Mattarella. I funerali di Bergoglio si terranno sabato alle 10 sul sagrato della basilica di San Pietro.