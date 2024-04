Il dramma: un bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull. Ferita la madre

EBOLI (SA) – Tragedia a Eboli in provincia di Salerno dove un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato e ucciso da due pitbull mentre si trovava in giardino. Il piccolo è morto per le ferite riportate. Ancora poche le notizie acquisite dai carabinieri che sono sul posto. Da quanto appreso i cani erano di proprietà di una amica della mamma della vittima aggredita a sua volta e rimasta ferita nel disperato tentativo di mettere in salvo il figlio. Il 118, giunto sul posto con una ambulanza, ha potuto solo constatare il decesso del bambino. La donna è stata trasportata in ospedale.

