Il 2024 è arrivato: ponti e feste per sfruttare al meglio il calendario

COSENZA – Che 2024 sarà? Partendo dall’Epifania, 6 gennaio, che di sabato, oltre alla Pasqua che nel 2024 sarà il 31 marzo, cadranno di domenica anche la Festa della Repubblica del 2 giugno e l’Immacolata, l’8 dicembre. I possibili ponti saranno possibili aggiungendo un giorno di ferie, ad esempio per la Festa della Liberazione (25 aprile) e Ferragosto, che cadranno di martedì. Serviranno invece due giorni di ferie per avere cinque giorni consecutivi in occasione del primo maggio, che sarà di mercoledì. Per quello che riguarda, infine, le prossime feste natalizie: il 25 e il 26 dicembre sono di mercoledì e giovedì, aggiungendo quindi venerdì 27 di ferie si potranno avere cinque giorni di vacanza dal 25 al 29 dicembre.

Ponti e festività 2024

6 Gennaio, Epifania: sabato

Pasqua 2024: domenica 31 marzo

Pasquetta 2024: lunedì 1 aprile

25 Aprile 2024, Festa della Liberazione: giovedì

1 Maggio 2024, Festa dei lavoratori: mercoledì

2 Giugno 2024, Festa della Repubblica: domenica

24 giugno 2024, San Giovanni Battista, patrono di Genova: lunedì

15 Agosto 2024, Ferragosto: giovedì

1 Novembre 2024, Tutti i santi: venerdì

8 Dicembre 2024 Immacolata: domenica

25 Dicembre 2024, Natale: mercoledì

26 Dicembre 2024, Santo Stefano: giovedì

31 Dicembre 2024, San Silvestro: martedì