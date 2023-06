Pensava di aver vinto 500 euro al Gratta e Vinci ed è entrata nel bar per riscuotere la somma: “Guardi qui: ho vinto 500 euro con questo gratta e vinci”. Ma gli occhi increduli del titolare, che aveva preso il biglietto per verificare la vincita, hanno mostrato un epilogo decisamente differente e fortunato per la cliente. In realtà, la somma vinta da una signora, equivaleva a mezzo milione di euro. È successo in un bar del centro commerciale in provincia di Frosinone, dove la donna ha acquistato un Gratta e Vinci fortunato da 5 euro. Solo in seguito ha scoperto solo di aver vinto ben 500mila euro.

Gratta e vinci da 500mila euro

La vincitrice è una cliente abituale del bar, di proprietà di Corrado Urbano, ex calciatore La signora ha mostrato al titolare del bar quel biglietto: ne compra uno al giorno insieme al caffè ed al cornetto con cui fa colazione. Il titolare le ha detto: “Signora, lei ha vinto mezzo milione”. Il biglietto è della serie “Miliardario” dal costo di 5 euro. Il numero magico che ha fatto la differenza è il 43. La provincia di Frosinone ha visto spesso la dea bendata fare tappa dalle sue parti.

Il colpo più clamoroso fu il biglietto vincente il primo premio della lotteria Italia, abbinato alla trasmissione Fantastico condotta all’epoca da Fabrizio Frizzi ed al ‘gioco delle freccette’. L’ultima vincita in ordine di tempo è quella dello scorso 17 febbraio quando in una tabaccheria di Pignataro Interamna è stato giocato un sistema che ha fruttato quattro milioni di euro ad un operaio del Cassinate.