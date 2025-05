- Advertisement -

ROMA – Poco dopo le 18:00 la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina che decreta ufficialmente l’elezione del 267° Papa. Ad appena la terza votazione si è arrivati alla scelta del successore di Papa Francesco. A Piazza San Pietro le migliaia di persone in attesa hanno applaudito tra abbracci e ovazioni e lacrime mentre le campane suonavano a festa. È il terzo Papa eletto nel mese di maggio.

Il Conclave era iniziato ieri con i 133 cardinali elettori chiusi in Cappella Sistina. Fuori, migliaia di persone a seguire l’evento sui maxi schermi allestiti in Piazza San Pietro. Dall’Extra omnes all’Habemus Papam, il conclave del 2025, è stato il più numeroso e rappresentativo della storia, con 133 cardinali elettori provenienti da 71 Paesi del mondo. Questo riflette l’internazionalizzazione voluta da Papa Francesco, che ha nominato l’80% dei partecipanti. Le prime due votazioni non avevano prodotto risultati: la fumata nera è apparsa sia alla prima sessione serale che alla seconda mattutina di oggi. Poi la fumata bianca nel pomeriggio.