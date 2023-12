La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un guasto che sta avendo ripercussioni anche per chi viaggia verso la Calabria

ROMA – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un guasto alla linea sull’Alta Velocità tra Roma e Napoli, verificatosi intorno ore 11 di questa mattina nei pressi di Casoria. Al momento, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo ritardi fino a un’ora anche per chi viaggia verso la Calabria. Attualmente è in corso l’intervento dei tecnici. E’ possibile rimanere aggiornati sulla pagina di Infomobilità di Trenitalia.