Guasto al sistema radar di Milano: caos negli aeroporti del Nord, cancellazioni e ritardi

- Advertisement -

MILANO – Un guasto al sistema di trasmissione dati del Centro di controllo d’area di Milano, avvenuto nella serata di ieri, ha causato pesanti disagi negli aeroporti del Nord-Ovest, con ripercussioni su centinaia di voli in tutta la penisola. Il blocco, iniziato intorno alle 21:00, ha avuto una prima ripartenza attorno alle 22:15, ma è stato seguito da una nuova interruzione alle 23:00 a causa dell’instabilità della rete.

All’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova, sei voli sono stati cancellati o dirottati, tra cui quelli da Monaco di Baviera, spostati su Venezia. È stato inoltre annullato il volo per Cracovia, partenza prevista da Genova con oltre 100 minuti di ritardo accumulati. La situazione è tornata alla normalità solo in nottata, con qualche ritardo residuo il giorno successivo, come nel caso del volo da Roma Fiumicino.

A Pisa, la notte è stata lunga per decine di passeggeri rimasti bloccati al terminal dell’aeroporto “Galilei”. Toscana Aeroporti ha lasciato aperta la struttura e allestito 86 brandine, mentre l’Aeronautica militare ha concesso le sue piazzole per i voli dirottati. Anche qui l’operatività è ripresa regolarmente solo la mattina seguente.

Situazione tranquilla invece all’aeroporto di Fiumicino, dove ieri sera si sono verificati solo due cancellazioni (una in partenza e una in arrivo da Milano), senza conseguenze significative per i collegamenti con Linate, Malpensa, Torino e Genova.

Enac «in corso un’indagine»

Secondo quanto dichiarato dal presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma, si è trattato di un problema tecnico di decadimento dei dati, imputabile a soggetti esterni che operano nel complesso sistema di supporto a ENAV. «Abbiamo lavorato con ENAV per garantire la tutela dei passeggeri e attivato le misure di assistenza – ha spiegato Di Palma – ora è in corso un’indagine per ricostruire l’accaduto e prevenire situazioni analoghe in futuro». Il sistema è stato messo in sicurezza con il “rateo zero”, il blocco completo di decolli e atterraggi, che ha interessato circa 320 voli. In settimana, ENAC presenterà al Governo un report dettagliato sull’avaria.

La vicenda ha acceso il dibattito politico: il deputato del PD Mauro Laus ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro Salvini, sottolineando la necessità di chiarire le cause del guasto e valutare l’efficacia della centralizzazione del controllo radar su Milano. Laus chiede, tra l’altro, se l’aeroporto di Torino-Caselle avrebbe potuto continuare a operare in autonomia in assenza di tale accentramento.

I disagi

Nel primo weekend dell’estate dunque, disagi per migliaia di viaggiatori bloccati negli aeroporti. Gli aerei già in volo sono stati ridiretti verso altre destinazioni. Quelli in partenza sono stati fermati. Il Centro di controllo è una sala radar che fornisce i servizi del traffico aereo ai voli controllati nello spazio di propria responsabilità. Lo spazio aereo italiano è gestito dai quattro Centri di controllo d’area gestiti dall’Enav: il rallentamento nella trasmissione dati che ha causato lo stop del sistema si in quello di Milano, situato presso l’aeroporto d Linate. Gli altri si trovano nello scalo di Padova (comune di Abano Terme), Roma-Ciampino e Brindisi-Casale.

Poco prima di mezzanotte in una nota l’Enav comunicava che “grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità”.

Codacons annuncia un esposto in Procura

Sul caos voli il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio. “Quanto accaduto nelle scorse ore rappresenta un episodio gravissimo che ha messo in ginocchio il settore del trasporto aereo, coinvolgendo migliaia e migliaia di passeggeri. – denuncia il Codacons – Un disservizio ancor più grave perché si verifica nel periodo estivo, quando cioè aumentano le partenze degli italiani per vacanze e viaggi di piacere. Molti di coloro che hanno subito la cancellazione del volo o hanno subito un ritardo prolungato stavano infatti partendo per raggiungere le località di villeggiatura, subendo così un danno economico e morale ulteriore. – spiega l’associazione – E’ intollerabile che nel 2025 il settore del trasporto aereo possa subire disservizi così pesanti, e per tale motivo presenteremo domani un esposto alla Procura di Milano per accertare le responsabilità del black out, alla luce della possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio”.

Assoutenti: «disservizio inammissibile»

“Non è ammissibile che nel 2025 un singolo guasto tecnico possa mettere in ginocchio l’intero sistema radar di una vasta area geografica nazionale”. Lo afferma Assoutenti, intervenendo sul black-out che ha coinvolto diversi aeroporti del nord Italia. “Le nuove tecnologie devono essere garanzia di continuità e affidabilità, ma l’evento di ieri dimostra che mancano protocolli di gestione del rischio adeguati. – dichiara il presidente Gabriele Melluso – La normativa europea in materia di sistemi di protezione deve essere radicalmente modificata: un sistema alternativo non può limitarsi a ‘integrare’, ma deve garantire il 100% della trasmissione dei dati in ogni condizione”. Assoutenti sottolinea inoltre la necessità di verifiche urgenti sullo stato di manutenzione dei locali che ospitano i data center. “Con le ondate di calore estremo che stanno interessando il nostro Paese è doveroso accertare se i data center abbiano mantenuto le condizioni termiche necessarie a garantire il funzionamento dei sistemi sensibili, e quali strumenti di prevenzione siano stati adottati – aggiunge Melluso – Per questo chiediamo che Enav e Ministero dei Trasporti aprano un’inchiesta indipendente sull’accaduto. Noi raccoglieremo le segnalazioni da parte dei viaggiatori colpiti dai disagi, per valutare eventuali azioni risarcitorie”.