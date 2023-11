Guard rail salva motociclisti: 162 milioni per sostituire quelli non a norma su strade provinciali e comunali

ROMA – In arrivo 162 milioni per i prossimi tre anni per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e comunali da utilizzare anche per sostituire i guard rail esistenti con i dispositivi salva motociclisti. Oltre 300 in previsione fino al 2033. E poi l’impegno a investire sulla sicurezza stradale. Lo ha comunicato il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini durante la riunione convocata al Mit con le associazioni di settore dei motociclisti e dei ciclisti, la polizia stradale e i vertici di Anci, Upi e Conferenza delle Regioni. Il decreto sarà pronto per i primi mesi del 2024, previo passaggio in Conferenza Stato – Province e Città Metropolitane.

Molto positivo il riscontro: la proposta è stata accolta con entusiasmo da province e comuni, che hanno espresso il loro parere positivo. Grande soddisfazione da parte di tutti i presenti. In particolare Graziella Viviano, presidente dell’associazione “Sotto gli occhi di Elena”, madre di Elena Aubry la giovane centauro morta qualche anno fa in un incidente mentre percorreva la Ostiense in moto, ha espresso grande soddisfazione e ringraziamenti al ministro Salvini, apprezzando soprattutto il nuovo modo di amministrare la cosa pubblica in costante dialogo con cittadini e associazioni. Insieme ai componenti del ministero e ai rappresentanti delle associazioni, erano presenti alla riunione Paolo Truzzu delegato ANCI, Luca Menesini delegato UPI e, collegato da remoto, il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimo Fedriga