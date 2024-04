Grave problema a Banca Sella e Hype: da giorni conti bloccati e servizi down. Utenti infuriati

COSENZA – Da almeno 4 giorni, a causa di un grosso problema tecnico, risulta impossibile effettuare l’accesso al proprio home banking sia nel caso di Hype che nel caso di Banca Sella. Ma i problemi non si limitano solo a Banking, Smart Business Sella e app, visto che diversi correntisti lamentano l’impossibilità ad effettuare qualsiasi tipo di operazione o pagamento, oltre a vedere il proprio conto corrente azzerato.

Tantissimi utenti stanno segnalando l’impossibilità di ricevere lo stipendio e bonifici, effettuare acquisti con la carta di credito e pagare Rid e bollette accreditate direttamente sul conto corrente. In più, gli esercenti che utilizzano il Pos che si appoggia a Banca Sella, non riescono ad avere i pagamenti effettuati dai clienti con i movimenti sempre a zero. Una vera e propria “paralisi di servizi” dovuta ad un problema tecnico derivato da interventi di manutenzione.

Unione consumatori “inaccettabile una tempistica così lunga”

“Non è accettabile una tempistica così lunga per risolvere dei problemi tecnici. È dall’8 aprile che dicono ai consumatori che sarà al più presto ripristinata la piena operatività. Peccato che ancora oggi ci siano disservizi e rallentamenti. Il danno dei clienti è ingente e a questo punto la banca deve provvedere a indennizzarli, oltre a rispondere degli eventuali danni che hanno subito per colpa dei ritardi nei pagamenti. Per questo invitiamo i consumatori a presentare formale reclamo alla Banca, con le richieste risarcitorie“. È quanto afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Banca Sella: “problema tecnico, stiamo lavorando”

Travolta da critiche e lamentele, Banca Sella ha comunicato che “a causa di un problema tecnico interno, verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana, si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online (Internet Banking e app) e nel funzionamento di pagamenti tramite carte di debito e prepagate“. L’istituto di credito ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro in corso per ripristinare la piena operatività al più presto. Nel frattempo, Banca Sella ha comunicato che è possibile operare tramite le seguenti modalità:

Succursale, per operatività di cassa e operazioni di pagamento (come bonifici, F24, bollettini ecc.). Le succursali seguiranno un orario continuato e prolungato nei giorni di apertura, in attesa della completa risoluzione dei rallentamenti

Assistenza Clienti, che rimane a piena disposizione, seppur con alcuni rallentamenti visto il numero elevato di richieste, sia per l'operatività che per ricevere maggiori informazioni