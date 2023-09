Gratta un ‘Miliardario Maxi’ e sbanca: vince ben 5 milioni di euro. «Potrebbe essere un turista»

PALAGIANO (TA) – Protagonista di una nuova straordinaria vincita milionaria una persona che ha acquistato e grattato un biglietto del ‘Il Miliardario Maxi’. Il tagliando è stato acquistato a Palagiano, in provincia di Taranto, nella Tabaccheria di piazza Cesare Battisti 3 e che si è portato a casa la vincita massima prevista cioè 5 milioni di euro.

“Non abbiamo idea di chi possa essere il vincitore, non è venuto nessuno a comunicarci la vincita”, il commento ad Agimeg di Alessandro Granata, titolare della tabaccheria. “Magari fosse venuto qualcuno, saremmo stati felici di festeggiare insieme. Non ci erano mai capitate vincite così alte, al massimo qualche migliaia di euro. Non saprei chi possa essere il fortunato, siamo un paese con un po’ di turismo e in questo periodo i clienti aumentano, oltre a quelli abituali ci sono anche i turisti quindi potrebbe essere chiunque – ha proseguito – In ogni caso noi siamo qua, speriamo che il fortunato venga a ringraziarci e festeggiare con noi, anche un brindisi ci farebbe piacere”.