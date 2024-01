Gratta e vinci: Toscana baciata dalla fortuna. Con il nuovo Doppia sfida sbanca e vince 500mila euro

CAMAIORE (LU) – La dea bendata fa tappa in Toscana, precisamente a Camaiore in provincia di Lucca dove un fortunato giocatore ha vinto al Gratta e Vinci 5000.000 euro. Protagonista un tagliando della serie ‘Nuovo Doppia Sfida‘, dal costo di 5 euro e con vincite fino a 500.000 euro. Ed è proprio questo il premio centrato da un appassionato di Gratta e Vinci della località toscana. Il giocatore ha acquistato il tagliando vincente nella rivendita di via Sterpi 89 ed ha festeggiato il Natale con una vincita da ben 500.000 euro. La notizia è stata riportata da Agimeg

Il ‘Nuovo Doppia Sfida‘ ha una probabilità su 7,09 di regalare vincite superiori al prezzo del biglietto, ma solo una su oltre 8,6 milioni di centrare il premio massimo da mezzo milione di euro.

Gratta e vinci: Lombardia e Milano baciate dalla fortuna

Sono state ricche festività natalizie per diversi giocatori che si sono portati a casa diverse vincite. Prima di Natale un fortunato giocatore, in un centro commerciale per i regali di natale, con soli 5 euro ha sbancato il jackpot del Gratta e Vinci il Miliardario vincendo la favolosa cifra di mezzo milione di euro a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove è stata realizzata una vincita straordinaria. Milano è stata invece la città regina del Gratta e vinci. Tre super vincite da 500mila euro, due con un biglietto da 5 euro. La prima vincita da 500.000 euro è finita in tasca ad un appassionato che aveva acquistato un biglietto dal costo di 5 euro della serie ‘Portafortuna Plus‘.

Il tagliando vincente è stato venduto nella ricevitoria di via Sidney Sonnino 2. È stato invece acquistato in Piazzale Gabrio Piola 12 il Gratta e Vinci, sempre dal costo di 5 euro, della serie ‘Numerissimi‘ che ha portato in dote un super premio di quelli che cambiano la vita: altri 500.000 euro per un fortunato giocatore.

È invece finita poco distante dalla città di Milano, precisamente a Peschiera Borromeo, la terza vincita sempre da mezzo milione di euro. A premiare un fortunato giocatore è stato un Gratta e Vinci della serie ‘Nuovo 100x‘, dal costo di 20 euro. Il biglietto è stato venduto in via Aldo Moro 3. Per le vincite superiori ai 500 euro viene applicata una trattenuta del 20% sull’importo eccedente i 500 euro. In pratica, i tre vincitori suddetti incasseranno realmente circa 400.000 euro ciascuno.